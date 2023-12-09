 “دارربي” يفتتح عروض داخل المنافسة

إنطلاق العروض المنافسة للمهرجان المحلي المحترف بسيدي بلعبّاس:

انطلقت يوم الجمعة 8ديسمبر 2023 بقاعة العروض للمسرح الجهوي لسيدي بلعبّاس عروض داخل المنافسة ضمن المهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف، بعرض “دار ربي” للمخرج محمد الأمين موفق، عن نص، ولد عبد الرحمان كاكي، من إنتاج جمعية موريسطافا للفنون الدرامية المسرحية لمستغانم.

تبدأ أحداث المسرحية، بهروب شخصين من السّجن ووصولها إلى مكان يسمى ” دار ربي”، أحدهما يقرر انتظار ما يعبر عنه بالمكتوب، والآخر متحمّس لفكرة عبور الصّحراء من أجل حياة أفضل، لكنّه في الأخير يقرّر البقاء. يلتحق بهما شخص آخر، قضى سنوات عديدة في السّجن وهو في منفاه، يقصّ عليهما قصّة دخوله إلى السّجن وعلاقته بأخيه ووالدته، ينشأ بينهما حوار يعالج الكثير من المواضيع، الحكم الحرية، المنفى، البحث عن الهروب، القتل. فجأة يلتحق بهم شخصان هما كذلك هاربان من السّجن بعد قيامهما بجريمة. ليبقى الجميع عالق في ” دار ربي”، تتواصل الأحداث بعدها، بوصول المطاردان لهم إلى مكان تواجدهم، يصوران في دورهما، الحارس والحاكم. لينتهي العرض بموت أحد الهاربين بطلقة .

استطاع المخرج محمد موفق أمين، أن ينقل الجمهور عبر نص العرض بإدخال أفكار جديدة في قالب جديد، من خلال عرضه في نصّ مسرحيّ سينمائي، لامس خلالها الجمهور عرض أشبه بفيلم قصير، كما استطاع أن ينسّق بين الموسيقى والممثّل وكذا الإضاءة والديكور بالرّغم من أنّه أمر صعب.

وهذا وقد شارك في أداء أدوار هذا العرض، كلّ من علان محمد في دور القاضي، حسين بوهلالن في دور سليمان، أحمد بلمومن في دور الحبيب، عبد العزيز شيباني، المسجون، عبد الحق طاهيري سالم، بلقاسم مغطيط في دور الحارس وعبد القادر معروف الحاكم.