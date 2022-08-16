دارزكاريان يشيد ببلايلي ويصر على ضم إسلام سليماني

بعد الانتقادات التي طالت نجم الترجي السابق

أشاد المدير الفني لنادي ستاد بريست الفرنسي، ميشال دارزكاريان، بلاعبه الجزائري، يوسف بلايلي، بعد المستوى الجيّد الذي قدمه في مباراة أولمبيك مرسيليا الماضية، بعد أن كان انتقده بعد أول جولة في “الليغ 1″، في حين جدد طلبه بضرورة دعم الفريق بمهاجم كبير قبل غلق الميركاتو الصيفي، في إشارة إلى نجم “الخضر”، إسلام سليماني.

وكان يوسف بلايلي شارك في مباراة أولمبيك مرسيليا مباشرة مع انطلاق الشوط الثاني، أين قدم مستويات جيّدة جعلته محل إشادة واسعة من طرف الجماهير ووسائل الإعلام التي أجمعت على أنه “قلّب موازين المواجهة مباشرة بعد دخوله”، وقال دارزكاريان في تصريحات لوسائل الإعلام مباشرة بعد نهاية المباراة، ردا على سؤال بخصوص مردود لاعبيه: “أنا راض عما قدمه اللاعبون..لقد كانت مباراة جيّدة بكل المقاييس”، مضيفا: “كنا أفضل بكثير من الأسبوع الماضي (مباراة لانس) في جميع المجالات. لقد كانت مباراة كبيرة”، وزاد: “فعلنا ما كان علينا القيام به. قدمنا صورة جيدة وأهنئ اللاعبين”، في إشارة إلى يوسف بلايلي، الذي أسهم في تغيير مجريات المباراة بعد دخوله في الشوط الثاني، وكان وراء أغلب المحاولات الخطيرة لبريست، بحسب محللين، على عكس ما كان عليه الحال في المباراة السابقة، أين تعرض لانتقادات قاسية ومنها تلك التي جاءته من دارزكاريان نفسه.

وتأتي تصريحات مدرب بريست في وقت تعرض فيه نجم “الخضر” إلى تشكيك كبير في قدراته على التألق في “الليغ 1” من طرف وسائل الإعلام الفرنسية، التي قالت إنه مجرد نجم في إفريقيا وفي أذهان الجماهير الجزائرية فقط، على اعتبار أنه لم يقدم أي شيء لحد الآن في الدوري الفرنسي، كما لم يكن أداؤه ثابتا على الإطلاق.

من جهة أخرى، جدد مدرب نادي بريست حاجة فريقه إلى مهاجم صريح قبل غلق سوق التحويلات الصيفية الحالي، وهو الذي كان أصّر في وقت سابق على ضم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، نجم نادي سوبرتنغ لشبونة البرتغالي، وأكد مرارا وتكرارا في الفترة الماضية إن فريقه سيقاتل من أجل حسم هذه الصفقة، وقال دارزكاريان بهذا الخصوص: “لقد قدمنا وجها جيّدا أمام اولمبيك مرسيليا”، وأضاف: “بخصوص التشكيلة نحن بحاجة ماسة إلى مهاجم صريح”، ما يعني إعادة بعض المفاوضات مع إسلام سليماني، خاصة أن الأخير في طريقه لفسخ عقده مع سبورتنغ لتسهيل مهمة انضمامه إلى النادي الفرنسي، وهي المعلومة التي أكدها المدير الرياضي للنادي الفرنسي.