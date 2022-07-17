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الجزائر

دارمانان: شرط جديد للحصول على تصريح الإقامة بفرنسا

الشروق أونلاين
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دارمانان: شرط جديد للحصول على تصريح الإقامة بفرنسا
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جيرالد دارمانان

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أنه سيقدم اقتراحا يتضمن شرط إتقان اللغة الفرنسية للحصول على تصريح الإقامة في فرنسا.

وقال دارمانان في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية أنه سيتم اشتراط إتقان اللغة الفرنسية لإصدار تصريح الإقامة متعدد السنوات من أجل تعزيز الاندماج

وتابع قائلا “بناءً على طلب رئيس الوزراء، سنضاعف الاعتماد للاندماج وسنشترط على وجه الخصوص تصريح إقامة متعدد السنوات للأجنبي الذي يقضي عدة سنوات على التراب الوطني، مشروطا بـ (إتقان) اللغة الفرنسية”

وأضاف وزير الداخلية الفرنسي “للحصول على بطاقة الإقامة متعددة السنوات ، سيكون من الضروري تبرير حد أدنى من اللغة الفرنسية”.

دارمانان: فرنسا ستطرد أي أجنبي يرتكب “أعمالا خطيرة”

ويوم 11 جويلية 2022، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أنّ حكومة فرنسا ستسمح بطرد “أي أجنبي يرتكب أعمالا خطيرة”.

وقال دارمانان في حديث لصحيفة “لوموند”: “حالياً، لا يمكن ترحيل الأجنبي الذي ارتكب أعمالا خطيرة ما لم يستوفِ شروطاً معينة، مثل الوصول إلى الأراضي الفرنسية قبل أن يبلغ الثالثة عشرة”.

قبل أن يضيف: “نريد السماح بطرد أي أجنبي أدين قضائيا بارتكاب عمل خطير، بغض النظر عن وضع إقامته في البلاد”.

وأوضح الوزير أن الإجراء الجديد سيدرج في القانون التي ستصدره الداخلية حول التوجيه والبرمجة مطلع العام الدراسي القادم.

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التعليقات
1
  • بلاد النفاق

    ... وأخيرا استيقظ الفرنسيين !

    -9

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