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الجزائر

دارمانان: فرنسا ستطرد أي أجنبي يرتكب “أعمالا خطيرة”

الشروق أونلاين
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دارمانان: فرنسا ستطرد أي أجنبي يرتكب “أعمالا خطيرة”
أرشيف
جيرالد دارمانين

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين يوم السبت أنّ حكومة فرنسا ستسمح بطرد “أي أجنبي يرتكب أعمالا خطيرة”.

وقال دارمانين في حديث لصحيفة “لوموند”: “حالياً، لا يمكن ترحيل الأجنبي الذي ارتكب أعمالا خطيرة ما لم يستوفِ شروطاً معينة، مثل الوصول إلى الأراضي الفرنسية قبل أن يبلغ الثالثة عشرة”.

قبل أن يضيف: “نريد السماح بطرد أي أجنبي أدين قضائيا بارتكاب عمل خطير، بغض النظر عن وضع إقامته في البلاد”.

وأوضح الوزير أن الإجراء الجديد سيدرج في القانون التي ستصدره الداخلية حول التوجيه والبرمجة مطلع العام الدراسي القادم.

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التعليقات
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  • بلاد النفاق

    ... وأخيرا استيقظ الفرنسيين !

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