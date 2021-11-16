دار أزياء إيطالية شهيرة تثير الجدل بإطلاقها حجابا للنساء والرجال!
أثارت دار أزياء إيطالية شهيرة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عن إطلاق حجاب موحد للنساء والرجال على حد سواء.
وبحسب ما تناقلت تقارير إخبارية فقد أعلنت دار الأزياء “United Colors of Benetton” قبل أيام عن مجموعة من أغطية الرأس أطلقت عليها اسم “unisex hijab”، ما يعني أنه يمكن أن يرتديها النساء والرجال، على حد سواء.
Just What You’ve Been Waiting For: Benetton is Now Offering a Unisex Hijab! https://t.co/0nrcW9Xzba pic.twitter.com/kcQjNMvhFE
— Robert Spencer روبرت سبنسر रॉबर्ट स्पेंसर 🇺🇸 (@jihadwatchRS) November 12, 2021
هذه الأغطية الجديدة بألوانها المتنوعة وبأقمشتها المطاطية المزركشة كما تظهر في الصور المتداولة تباع مقابل 40 دولارا تقريبا، وتعود فكرتها لمغني الراب الإيطالي غالي عمدوني، الذي يبلغ من العمر 28 عامًا.
وظهر غالي في العديد من الصور و الحفلات التي أحياها و هو يرتدي هذا الحجاب، وتم عرض الفكرة لأول مرة في أسبوع الموضة بمدينة ميلانو في سبتمبر الماضي.
وضجت مواقع التواصل بصور الحجاب الغريب الذي أثار سخرية الكثيرين، ممن استهجنوا الفكرة وعبروا عن رفضهم القاطع لها.
شرعت شركة أزياء إيطالية قبل أيام في بيع مجموعة من أغطية الرأس أطلقت عليها اسم “حجاب للجنسين” ما يعني أنه يمكن أن يرتديها النساء والرجال، على حد سواء!
نتحجبوا ڨاع pic.twitter.com/nyLKvyqIek
— هدى 🌧 Houda 🇩🇿 (@houda_mgd) November 14, 2021
واعتبره البعض حرية شخصية وموضة جديدة تستحق التجربة، بينما دعا مسلمون الشركة لسحب هذه المسخرة وعدم الاستهزاء بمعتقداتهم واللعب على حبل المسميات.
Hola, @benetton: ¿me podríais explicar cómo sois tan miserables de sacar una campaña de un hijab unisex de colorines? Frivolizarlo solo es una falta de respeto a todas las mujeres muertas en vida por esa religión.
Vais de inclusivos metiendo a los hombres, y solo dais vergüenza. pic.twitter.com/Lp3gyPMvzg
— Miss Bennet (@Miss_Bennet7) November 6, 2021
ومن المغردين من رأى في تلك الأغطية فكرة جيدة للتطبيع مع الثقافة الإسلامية وتصحيح الأفكار المغلوطة عن الحجاب في الغرب.
يذكر أن صاحب الفكرة تونسي الأصل، من مواليد ميلانو الإيطالية وقد تعاون مع شركة “بينيتون” لاستقطاب الملايين من المعجبين بطريقة لبسه الغريبة لغطاء الرأس.
ويحظى “غالي” بشهرة واسعة في أوساط الشباب، إذ نجح رفقة منتجه في إحداث ثورة في عالم الراب الإيطالي.
ورغم احترافه للراب بالإيطالية إلا أنه ظل متعلقا بجذوره التونسية، ويحرص في كل إصدار جديد على مزج أغانيه بنهكة شرقية جاذبة من خلال إدخال رموز وكلمات من العامية التونسية أو من لهجات عربية أخرى.
كما يولي المغني الشاب اهتماما كبيرا بهندامه وبالمؤثرات البصرية، إذ يحرص على تصوير أغانيه بأساليب مبتكرة وفي مناطق مختلفة من العالم.
وعن سبب إطلاق “حجاب” للجنسين، أوضح غالي في تصريحات صحفية أنه أراد تصميم ملابس تمثل جيله قائلا إن “الحجاب لباس فريد طالما كنت أرغب في تصميمه. ولم تمانع الشركة إدراجه ضمن تشكيلة الأزياء الأخيرة”.
لدعم “التعددية الثقافية”… علامة الأزياء الإيطالية الشهيرة “Benetton” تطلق حجاباً للجنسين، ومصممه -الرابر الإيطالي من أصول تونسية غالي عمدوني- يصفه بأنه “لباس فريد”https://t.co/RjF0Hi9hy9
— Raseef22 (@Raseef22) November 12, 2021
وأضاف: “عندما كنت طفلا، تعرضت للتنمر في المدرسة، لقد سئمت من ربط كل ما هو عربي بأمور سلبية”.
وأردف: “لم أجد وقتها من يمثلني. لذا أعتقد أنه من المهم الآن أن نبرز هذا التنوع ونؤكد أن الاختلاف قيمة مضافة”.
يذكر أن دار الأزياء الشهيرة تأثرت كثيرا بجائجة كورونا في العام 2020 وتراجعت مبيعاتها بشكل كبير وتكبدت خسائر فادحة، لذلك تعاقدت مع غالي.
لإنعاش مبيعاتها… شركة ملابس إيطالية تتعاون مع نجم الراب التونسي الأصل #غالي_عمدوني المشهور على مواقع التواصل. وأطلقت “بينيتون” في ميلانو تشكيلة محدودة تركز على “التعددية الثقافية”، سعياً إلى عودة علامتها التجارية “بقوة إلى منصات العرض والأسواق الدولية” حسب مدير الشركة#ازياء pic.twitter.com/v5lZsg9Go0
— 24.ae | منوعات (@24Entertain) September 22, 2021