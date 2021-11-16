دار أزياء إيطالية شهيرة تثير الجدل بإطلاقها حجابا للنساء والرجال!

أثارت دار أزياء إيطالية شهيرة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عن إطلاق حجاب موحد للنساء والرجال على حد سواء.

وبحسب ما تناقلت تقارير إخبارية فقد أعلنت دار الأزياء “United Colors of Benetton” قبل أيام عن مجموعة من أغطية الرأس أطلقت عليها اسم “unisex hijab”، ما يعني أنه يمكن أن يرتديها النساء والرجال، على حد سواء.

هذه الأغطية الجديدة بألوانها المتنوعة وبأقمشتها المطاطية المزركشة كما تظهر في الصور المتداولة تباع مقابل 40 دولارا تقريبا، وتعود فكرتها لمغني الراب الإيطالي غالي عمدوني، الذي يبلغ من العمر 28 عامًا.

وظهر غالي في العديد من الصور و الحفلات التي أحياها و هو يرتدي هذا الحجاب، وتم عرض الفكرة لأول مرة في أسبوع الموضة بمدينة ميلانو في سبتمبر الماضي.

وضجت مواقع التواصل بصور الحجاب الغريب الذي أثار سخرية الكثيرين، ممن استهجنوا الفكرة وعبروا عن رفضهم القاطع لها.

واعتبره البعض حرية شخصية وموضة جديدة تستحق التجربة، بينما دعا مسلمون الشركة لسحب هذه المسخرة وعدم الاستهزاء بمعتقداتهم واللعب على حبل المسميات.

ومن المغردين من رأى في تلك الأغطية فكرة جيدة للتطبيع مع الثقافة الإسلامية وتصحيح الأفكار المغلوطة عن الحجاب في الغرب.

يذكر أن صاحب الفكرة تونسي الأصل، من مواليد ميلانو الإيطالية وقد تعاون مع شركة “بينيتون” لاستقطاب الملايين من المعجبين بطريقة لبسه الغريبة لغطاء الرأس.

ويحظى “غالي” بشهرة واسعة في أوساط الشباب، إذ نجح رفقة منتجه في إحداث ثورة في عالم الراب الإيطالي.

ورغم احترافه للراب بالإيطالية إلا أنه ظل متعلقا بجذوره التونسية، ويحرص في كل إصدار جديد على مزج أغانيه بنهكة شرقية جاذبة من خلال إدخال رموز وكلمات من العامية التونسية أو من لهجات عربية أخرى.

كما يولي المغني الشاب اهتماما كبيرا بهندامه وبالمؤثرات البصرية، إذ يحرص على تصوير أغانيه بأساليب مبتكرة وفي مناطق مختلفة من العالم.

وعن سبب إطلاق “حجاب” للجنسين، أوضح غالي في تصريحات صحفية أنه أراد تصميم ملابس تمثل جيله قائلا إن “الحجاب لباس فريد طالما كنت أرغب في تصميمه. ولم تمانع الشركة إدراجه ضمن تشكيلة الأزياء الأخيرة”.

وأضاف: “عندما كنت طفلا، تعرضت للتنمر في المدرسة، لقد سئمت من ربط كل ما هو عربي بأمور سلبية”.

وأردف: “لم أجد وقتها من يمثلني. لذا أعتقد أنه من المهم الآن أن نبرز هذا التنوع ونؤكد أن الاختلاف قيمة مضافة”.

يذكر أن دار الأزياء الشهيرة تأثرت كثيرا بجائجة كورونا في العام 2020 وتراجعت مبيعاتها بشكل كبير وتكبدت خسائر فادحة، لذلك تعاقدت مع غالي.