دار الإفتاء المصرية: الموتى يسمعون من يزورهم أو يسلم عليهم

أفادت دار الإفتاء المصرية من خلال فتوى رسمية أن الموتى “يسمعون من يزورهم أو يسلم عليهم ويشعرون بهم”.

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها على الفيسبوك، التي بتابعها أكتر من 12 مليون شخص: “مِن المقرَّر أنَّ الإنسان إذا مات، فإن موته ليس فناء محضا أو عدما لا حياة فيه، بل هو انتقال من حياةٍ إلى حياة، فيكون مدركا لكل ما حوله يشعر بمن يزوره ويرد عليه السلام إذا سلَّم عليه”.

وتابعت الفتوى أن “هذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبيِّ وفي أحاديث متعدِّدة، كعرض الأعمال عليه واستغفاره لنا صلى الله عليه وسلم «حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ؛ تُحْدِثُونَ وَيَحْدُثُ لَكُمْ وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ؛ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللهَ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللهَ لَكُمْ» رواه البزار في “مسنده”، وصححه جمع غفير من الحفاظ، كالإمام النووي والحافظ ابن حجر والحافظ السيوطي وغيرهم”.

وتابع نص الفتوى: “كما يتّضح ذلك بما ورد في الشرع أيضا من مشروعية تلقين الميت، ولولا أنه يسمع التلقين وينتفع به لمَا شُرع ذلك”.