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دار الإفتاء المصرية: فوائد البنوك ليست ربا

الشروق أونلاين
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دار الإفتاء المصرية: فوائد البنوك ليست ربا
ح.م

قالت دار الإفتاء المصرية أن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا وليس من الربا في شيء.

وأوضحت عبر صفحتها على الفيس بوك: أن إيداع الأموال في البنوك يعد من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم، والأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا.

وأرجعت ذلك إلى أن الأرباح التى يحصل عليها العميل ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.

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