دار مزاد أمريكية تبيع جواز سفر السادات وعائلته تطالب بالتحقيق

أثار إعلان دار مزاد أمريكية، بيع جواز سفر الرئيس المصري الراحل أنور السادات، جدلا واسعا، حول كيفية خروجه من البلاد.

وطالبت عائلة السادات بفتح التحقيق في عرض الجواز للبيع واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من سلمه لدار المزادات بغير علمها.

وصل سعر جواز سفر الرئيس المصري الراحل، الذي حمل رقم 47262، إلى 47500 دولار أمريكي، في 22 فبراير 2023، بحسب ما أشارت إليه دار المزادات “هيريتيج” على موقعها الالكتروني.

صدر الجواز في 19 مارس 1974 وظل ساري المفعول حتى 18 مارس 1981، بعد التجديد في 18 مارس 1979، “وصف جواز السفر على الموقع، كما يلي:

تحتوي الصفحتان الثانية والثالثة على بيان مطبوع من وزير الخارجية يطلب تقديم المساعدة لحاملها.

تحتوي الصفحتان الرابعة والخامسة على المعلومات الشخصية للسادات وصورة بالأبيض والأسود للسادات. وأضاف الموقع أنها تتضمن تأشيرة واحدة مختومة من عام 1974.

وبحسب موقع دار المزادات، فإن جواز السفر الدبلوماسي لا يحتوي على أختام تأشيرة، ولكنه استخدم في عدة رحلات تاريخية قام بها السادات، بما في ذلك زيارته لإسرائيل في 19 نوفمبر 1977.

هذا هو المكان الذي التقى فيه برئيس الوزراء مناحيم بيغن وألقى خطابه الشهير في الكنيست، ورحلته عام 1978 إلى الولايات المتحدة، حيث التقى بالرئيس جيمي كارتر ووقع اتفاقية كامب ديفيد مع بيغن.

ولاحظت دار المزاد أن هناك تآكل طفيف في جواز السفر، بحسب موقع “ايجبت انديبندنت”.