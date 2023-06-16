دار نشر تعرض مصحف بقيمة مليون دولار… ما قصته؟

عرضت دار نشر قطرية نسخة من المصحف الشريف تقدر قيمتها بمليون دولار، وذلك على هامش مشاركتها بمعرض الدوحة الدولي.

وتعود نسخة المصحف الشريف التي كشفت عنها “جلوبال للفنون والتجارة” إلى عام 1180 هجرية، وهو مذهّب بالكامل، من الغلاف حتى الخطوط الداخلية (ذهب عيار 24).

وتعتبر هذه النسخة نادرة وفريدة من نوعها في العالم وقطعة أثرية ذات أهمية بالغة، لكونها مصحف سلطاني يُعد من النوادر.

وأشرف على كتابة هذا المصحف وتذهيبه وزخرفته، زاده مصطفى أفندي، وهو أشهر خطاط بالسلطنة العثمانية، استجابة لطلب السلطان ابن السلطان مصطفى أحمد الثالث.

وكشف الدكتور المهندس مسلم سقا أميني، مدير دار النشر أن الذين يعملون بهذا المجال، هم من قيموا المصحف بمبلغ مليون دولار، مشيرا إلى أن هدف الدار البيع إذا عرض المبلغ، وفقا لصحيفة ” الشرق القطرية”.

جدير بالذكر أن دار”جلوبال” للنشر، لديها مجموعة مصاحف قديمة وكتبا أوروبية بخط يد وكتب يمتد عمرها لـ 1500 سنة حتى 3 آلاف سنة.