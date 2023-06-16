-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول الطقس: أمطار وموجة حر عبر هذه الولايات
منوعات

دار نشر تعرض مصحف بقيمة مليون دولار… ما قصته؟

الشروق أونلاين
  • 329
  • 0
دار نشر تعرض مصحف بقيمة مليون دولار… ما قصته؟
ح.م

عرضت دار نشر قطرية نسخة من المصحف الشريف تقدر قيمتها بمليون دولار، وذلك على هامش مشاركتها بمعرض الدوحة الدولي.

وتعود نسخة المصحف الشريف التي كشفت عنها “جلوبال للفنون والتجارة” إلى عام 1180 هجرية، وهو مذهّب بالكامل، من الغلاف حتى الخطوط الداخلية (ذهب عيار 24).

وتعتبر هذه النسخة نادرة وفريدة من نوعها في العالم وقطعة أثرية ذات أهمية بالغة، لكونها مصحف سلطاني يُعد من النوادر.

وأشرف على كتابة هذا المصحف وتذهيبه وزخرفته، زاده مصطفى أفندي، وهو أشهر خطاط بالسلطنة العثمانية، استجابة لطلب السلطان ابن السلطان مصطفى أحمد الثالث.

وكشف الدكتور المهندس مسلم سقا أميني، مدير دار النشر أن الذين يعملون بهذا المجال، هم من قيموا المصحف بمبلغ مليون دولار، مشيرا إلى أن هدف الدار البيع إذا عرض المبلغ، وفقا لصحيفة ” الشرق القطرية”.

جدير بالذكر أن دار”جلوبال” للنشر، لديها مجموعة مصاحف قديمة وكتبا أوروبية بخط يد وكتب يمتد عمرها لـ 1500 سنة حتى 3 آلاف سنة.

مقالات ذات صلة
غوغل تعلن عن ميزة لتشخيص الأمراض الجلدية من خلال الصور

غوغل تعلن عن ميزة لتشخيص الأمراض الجلدية من خلال الصور

إيلون ماسك متسائلا: كم سنة لدينا ليقضي علينا الذكاء الاصطناعي؟

إيلون ماسك متسائلا: كم سنة لدينا ليقضي علينا الذكاء الاصطناعي؟

هذا موقف عمّار طالبي من تفسير بن عاشور وسيد قطب والحداثيّين

هذا موقف عمّار طالبي من تفسير بن عاشور وسيد قطب والحداثيّين

شرطة سنغافورة تستعين بالشرطي “الروبوت” …. (فيديو)

شرطة سنغافورة تستعين بالشرطي “الروبوت” …. (فيديو)

ما حقيقة الصاعقة التي ضربت كنيسة بأمريكا بعد احتفالها بزواج مثليين!

ما حقيقة الصاعقة التي ضربت كنيسة بأمريكا بعد احتفالها بزواج مثليين!

جامع الزيتونة يتعرض للسرقة

جامع الزيتونة يتعرض للسرقة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد