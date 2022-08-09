داعية أزهري يصرح: فرعون لم يكن مصريا أصيلا

أثار الداعية المصري أسامة الأزهري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحه أن فرعون لم يكن مصريا أصيلا.

وقال الدكتور أسامة، وهو أحد علماء الأزهر الشريف، أنه استنادا إلى بحث تاريخي كان فرعون ينتمي إلى طائفة الهكسوس، الذين وفدوا إلى مصر، مضيفا “وأنا أرى أن هذا النسب هو الأدق لفرعون، لأن المصريين عبر التاريخ، عميق في دمائهم معنى تعظيم مقام الإلوهية وتعظيم الغيب”.

وأشار الأزهري إلى أن الإنسان المصري، لا يصل إلى هذا الحد من البعد عن الله في حال من الأحوال، فلما نجّا الله موسى من فرعون وأهلك فرعون ووضع له خط النهاية، فكان هذا بابا من أبواب النعم، وواظب اليهود على صيام هذا اليوم الذي نجا الله فيه موسى من فرعون، حتى البعثة النبوية، وفق ما ورد في موقع ” صدى البلد” المصري.

وتابع الشيخ في حديث عبر إذاعة راديو 9090، إن العلماء قالوا إن سيدنا موسى عليه السلام، صبر 40 عاما على فرعون، الذي ادّعى الإلوهية وتكبر في الأرض، وألحق الأذى بسيدنا موسى وسيدنا هارون وتسلط على بني إسرائيل.

وقد أثار هذا التصريح جدلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين عارضوا الشيخ الأزهري فيما ذهب إليه، حيث رد عليه الدكتور عمر الذبييب بقوله :” شخصيا أظنه لم يوفق في الطرح، فالهكسوس سبقوا فترة موسى عليه السلام بعدة قرون، وعليه القول إن فرعون غير مصري، ومن الهكسوس غير صحيح”. مضيفا “نعم المصري القديم تميز بتدينه ولكن قوله، فالمصري لا يصل إلى لهذا الحد من البعد عن الله، لا يصح، لأن البعد عن الله لا يرتبط بعرق أو موطن”.

وغردت “الجوهرة” على هذا التصريح بقولها: “كل الدلائل والوقائع التاريخية تثبت أن فرعون مصري، فالأهرامات التي بناها خوفو وخفرغ ومنقرع لازالت أمامنا، ثم من تغريه نفسه بألا يكون من عداد من آمنوا بالله إن كان أيام موسى عليه السلام، أوحقب تاريخية ماضية، فهذا شأنه، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمنح العفو والعقاب”