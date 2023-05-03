داعية تونسي يثير الجدل: أقنعت زوجتي بخلع الحجاب لأنه ليس فرضا! (فيديو)

أثار داعية تونسي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريح قال فيه إنه أقنع زوجته بخلع الحجاب بعدما تأكد من عدم وجوبه.

وقال الشيخ محمد بن حمودة من خلال برنامج بث على قناة” التاسعة” التونسية إنه كان يحب أن تردي أمه وأخته وابنته الحجاب، ولكنه بعد أن بحث في الآيات والأحاديث، اقتنعت بأن الحجاب لباس عادي وليس فرضا.

وأضاف بن حمودة أن الحجاب ليس لديه علاقة بالحلال والحرام، وإنه ليس هناك من اعترضه في الشارع وسأله لماذا خلعت زوجته الحجاب وهو شيخ داعية؟

وبعد أن تعرض الشيخ لحملة من الانتقادات، اعتذر على صفحته الرسمية على فسيبوك، وكتب “عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): “كلُّ بني آدم خَطَّاءٌ، وخيرُ الخَطَّائِينَ التوابون”.

وتابع: “أنا محمد بن حمودة اعتذر عن تطرقي الى موضوع الحجاب في الآونة الأخيرة وذلك لاشتباه الأمر على بعض الناس فلم أدعُ النساء الى خلع الحجاب ولم يكن ذاك قصدي يوماً ما”.

وأضاف: “ما أردته فقط هو مناقشة الآيات والأحاديث الواردة في فرضية الحجاب من عدمه ومن اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد”.

وختم بن حمودة منشوره بالقول: “أكرر اعتذاري من الجميع وكل من تأذى من الموضوع وأستغفر الله العظيم وأتوب اليه”.

عرف التونسيون الشيخ محمد بن حمود بعد ثورة 2011، إذ برز كمقدم برامج بإذاعة الزيتونة للقرآن الحكومية. وله العديد من البرامج التلفزيونية منها: “إسلامنا”.

على مدى أيام، استحوذت تصريحاته حول الحجاب على اهتمام قطاع واسع من رواد موقع فيسبوك في تونس. كما يقول الشيخ إنه بصدد إصدار كتاب جديد بعنوان “الحجاب ليس في الكتاب”.

وتباينت الآراء حول تصريحاته، بين مستغرب يدعوه للتراجع وآخر يسانده مستدلا بآراء لشيوخ من خارج تونس.

وعبر فريق من المعلقين عن رفضهم لحديث الشيخ، ووجهوا له انتقادات لاذعة، وسط دعوات لمقاطعته.