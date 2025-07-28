داعية مصرية تصدم المتابعين بفتوى جديدة حول الحشيش

أثارت تصريحات أدلت بها الداعية المصرية سعاد صالح قالت فيها إنه لا يوجد نصر شرعي يحرم تعاطي الحشيش، موجة عارمة من الجدل والاستنكار.

وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر خلال برنامج تلفزيوني: “لا يوجد نص شرعي يحرّم الحشيش، ولكن إذا أذهب العقل كالخمر هنا يأخذ حكمه، ولكن الحشيش وحده لا يوجد نص يحرّمه”.

وفي إطار الرد على هذه الفتوى، أكدت دار الإفتاء المصرية على أن تعاطي المواد المخدرة، وعلى رأسها الحشيش، مُحرَّم تحريما قاطعا، ولا يجوز تداوله أو الترويج له تحت أي مبرر.

وجاءت فتوى الإفتاء تلك بناء على أن “كل ما يُذهب العقل ويؤدي للضرر محرّم شرعًا”، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “كل مسكر خمر، وكل خمر حرام”.

كما أكد وزير الأوقاف، أسامة الازهري، أن الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء، محذرا من التهاون في هذا الباب أو محاولة تسويغ تعاطيه بأي صورة من الصور.

وأشار الأزهري إلى أن الادعاء بأنه حلال هو خطأ فادح، لا سيما إذا صدر عن شخصيات عامة أو أكاديمية، لأن في ذلك تضليلا للرأي العام، وفتحا لأبواب الانحراف والإدمان، وفقا لما نشره موقع “دار الهلال”.

من جهته، تقدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ رسمي للنائب العام، ضد الداعية سعاد صالح، على خلفية تصريحاتها حول جواز تعاطي الحشيش.

وقال محفوظ في بلاغه إن هذه التصريحات تمثل تحريضا علنيا للمواطنين على مخالفة القانون، وتحديا واضحا للمجتمع والقواعد القانونية المعمول بها.

وأشار محفوظ إلى أن ما صدر عن الداعية المثيرة للجدل، يمثل مخالفة صريحة لنص المادة 167 من قانون العقوبات، التي تنص على أن “كل من حرّض علنًا على مخالفة القوانين أو الاعتداء على المصلحة العامة يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وأضاف محفوظ أن تصريحات أستاذ الفقه المقارن لا تقتصر على التحريض فقط، بل تتضمن كذلك جريمة نشر أخبار كاذبة وازدراء للدين، وذلك استنادًا إلى نصوص المواد 80 و98 و102 من قانون العقوبات.

وطالب المحامي في ختام بلاغه بفتح تحقيق موسع حول تلك التصريحات “المضللة”، وضرورة إصدار أمر بضبط وإحضار الداعية سعاد صالح ومنعها من السفر، تمهيدا لتقديمها لمحاكمة عاجلة لمحاسبتها على ما وصفه بـ”التحريض على مخالفة القانون، وازدراء الدين، ونشر أخبار كاذبة”، مطالبًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بحسب موقع “نيوز رووم”.

من جهتها، قررت جامعة الازهر إيقاف سعاد صالح إلى غاية التحقيق معها حول فتوى إباحة الحشيش، وفق موقع ” القاهرة 24″.

جامعة الأزهر تقرر إيقاف سعاد صالح لحين انتهاء التحقيق معها بعد فتوى إباحة الحشيش pic.twitter.com/7M7cXB51Yb — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) July 26, 2025

هذه التصريحات، أثارت موجة من ردود الفعل الغاضبة على مواقع التواصل، وحاول عبد العزيز الجميعة أن يشرح محتوى هذه المادة، فكتب: “الحشيش هو مستخلص من نبات القنب يحتوي على 500 مركب كيميائي، عند تدخين الحشيش أو إحراقه بالنار ينتج عنه 2000 مادة كيميائية مختلفة من الدخان منها”.

وأضاف:” مواد سامة ومركبات مسرطنة وغازات ضارة وهو يؤذي خلايا الرئة والمخ”.

الحشيش هو مستخلص من نبات القنب يحتوي على 500 مركب كيميائي .

عند تدخين الحشيش او إحراقه بالنار ينتج عنه 2000 مادة كيميائية مختلفة من الدخان منها

مواد سامة ومركبات مسرطنة وغازات ضارة وهو يؤذي خلايا الرئة والمخ . — Abdulaziz Aljemaiah (@aziz_jem) July 27, 2025

ورد الدكتور أحمد الهلالي على هذ الفتوى، بقوله: “هذا الكلام لا يصدر إلا ممن لا يفقهون مقاصد الشريعة، وسيخرج غيرها يبيح محرمات أخرى لم يرد ذكرها (لفظا) في النصوص الشرعية الثابتة”، ثم تساءل: “لا أدري كيف يفكر هؤلاء المحسوبين على العلم!!”.