داعية مصري: الميّت يشعر بالأحياء من أهله والسلفيون يخفون ذلك

قال الداعية المصري، خالد الجندي، أن الميّت يشعر بالأحياء من أهل بيته عن طريق الملائكة، غير أن السلفيين يخفون ذلك للتقليل من شأن الموتى.

وحذّر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من خلال برنامج “لعلهم يفقهون” الذي يبث على قناة “دي أم سي”من السخرية والتقليل من الحديث الضعيف، موضحا إلى أنه من المحتمل أن يكون صحيحا، مضيفا أن “الحديث الضعيف عند العلماء أقوى من كلمات الرجال”، وفقا لما نشره موقع “القاهرة 24”.

وتابع الجندى، أن النبي – صلى الله وعليه وسلم – قال: “حياتي خير لكم ومماتي خير لكم.. تعرض عليّ أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم”.

وأشار الداعية المصري إلى أن هناك حديثا للنبي – صلى الله عليه وسلم – يقول فيه إن الميت يشعر بالأحياء من أهل بيته، معبرًا: ما يخفيه السلفيون بغرض التقليل من شأن من ماتوا، حيث يشعر الميت بالحي من أهل بيته عن طريق الملائكة في حياة البرزخ، مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “إنَّ أعمالَكم تُعرَضُ على أقارِبِكم وعشائِرِكم من الأمواتِ، فإنْ كان خَيْرًا اسْتَبْشَروا به، وإنْ كان غَيْرَ ذلك، قالوا: اللهمَّ لا تُمِتْهم، حتى تَهديَهم كما هَدَيْتَنا”.