داعية مغربي: مباريات المنتخب النسائي حرام وهي سبب الهزات والحرائق!
أثار داعية مغربي جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد تحريمه متابعة مباريات المنتخب النسائي، التي ربط بينها وبين كثرة الهزات الأرضية في البلاد، وانتشار الحرائق والغلاء.
وقال الداعية حمزة الخالدي، في مقطع مصور تم تداوله على نطاق واسع إن متابعة مباريات المنتخب المغربي النسائي، والفرح بفوزهن فرح بالمعصية ومحاربة لله؛ وذلك بسبب ملابس اللاعبات.
وأضاف: “مَن شاهد هذه المباريات فهو آثم آثم آثم”.
كل من شاهد مباريات المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم سيدات، فهو آثم، آثم، آثم
الدكتور حمزة الخالدي:
🛑كرة القدم سيدات، حرام
🛑مباريات كرة القدم رجال، ان لم تلتزم ببعض القيود ،فهي حرام
🛑الشعب المغربي يحارب و يبارز الله بالمعاصي
🛑هذا كله سبب الحرائق التي شهدها #المغرب#Maroc pic.twitter.com/pfHl9Hoodb
— Hicham Snoussi (@snoussihisham) July 22, 2022
وربط “الخالدي” بين مباريات المنتخب النسائي المغربي والهزات الأرضية التي يشهدها إقليم الحسيمة، والحرائق التي اندلعت بعدة مناطق في شمال البلاد، وكذا تفشي الغلاء بشكل لافت، ما اعتبره البعض استهتارا بالعقول.
فيما يعيش المغرب هزّاتٍ أرضية وحرائق غابات بسبب التغيّر المناخي، خرج رجل الدين حمزة الخالدي إلى العلن وأرجع التغيرات المناخية وموجة الغلاء إلى تشجيع المنتخب المغربي للسيدات، زاعماً أن كل من تابع هذه المباريات وشاهدها هو “آثم”. pic.twitter.com/NpR9NPnYLv
— Daraj Media (@Daraj_media) July 26, 2022
وجاءت تصريحات الداعية المثيرة للجدل مباشرة بعد تحقيق “لبؤات الأطلس” إنجازًا غير مسبوق بالفوز على المنتخب النيجيري والتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا للسيدات، وإلى نهائيات كأس العالم 2023.
وظهر “الخالدي” في المقطع المصور، موضحا إن “ما نعيشه اليوم يُسمى الغفلة، والعلماء يقولون إن مباريات كرة القدم للرجال مباحة بقيود، أما إذا لم تلتزم تنتقل إلى الحرام”.
الداعية حمزة الخالدي، متابعة مباريات المنتخب المغربي النسوي ونشرها محرم شرعاً.
و حتى مباريات كرة القدم للرجال مباحة بقيود إذا لم تلتزم تنتقل إلى الحرام. pic.twitter.com/WcWU4MWugT
— Me ❂ (@kw_rational) July 21, 2022
وأضاف: “الناس يتناقلون أخبار مباريات المنتخب المغربي للنساء، ويفرحون بها، ويعتبرونها إنجازًا، بل أصبح البعض يعتبر أن هذا الذي فعلته النساء لا يفعله الرجال، وركب على هذه الموجة حتى يطبع مع قضية أن المرأة هي التي يقوم بها المجتمع في كل المجالات”.
وتابع: “مشاهدة هذه المباريات والفرح بها والحديث عنها ونشرها، ثم الحديث عن مأساة التفاضل بين النساء والرجال في هذه المجالات التي أباحها العلماء للرجال بقيود، هو نوع من محاربة الله ومبارزته بالمعاصي”.
وتضامن نشطاء مغاربة مع الداعية الخالدي بعد الضجة التي أثارتها تصريحاته، والحملة التي شنها البعض ضده، واصفينه بالتطرف.
نحن مع الدكتور حمزة الخالدي بعد حملة(سقط متاع العلمانيين) ضده#المغرب pic.twitter.com/4F9PK3zpQE
— عبد العزيز المغربي (@abomariya7) July 24, 2022
المشاكل مع هاد قنوات الصرف الصحي 😡😡😡😡
أعلن تضامني اللامشروط مع الداعية #حمزة_الخالدي pic.twitter.com/0WlJZoIn1D
— Sara Arige ❤️🖤💚🇲🇦🇩🇿🇲🇦🇩🇿🇵🇸🇵🇸🇵🇸 (@ArigeSara) July 25, 2022
ورد الداعية على منتقديه بالقول أنه من أكبر المناصرين للمرأة ولكن الأحكام الشرعية ثابتة ولا ينبغي الاستهتار فيها، لافتا أنه لا بد من التركيز على القضايا التي تهمها وتفيدها.