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داغستان: متظاهرون يقتحمون مطارا محليا بسبب طائرة إسرائيلية (فيديو)

الشروق أونلاين
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داغستان: متظاهرون يقتحمون مطارا محليا بسبب طائرة إسرائيلية (فيديو)
ح.م
جانب من الاقتحام

قام متظاهرون ضد العدوان الصهيوني على غزة في داغستان يوم الأحد، باقتحام مطار محلي، بعد هبوط طائرة قادمة من إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن السلطات في عاصمة الجمهورية الروسية ذات الأغلبية المسلمة، أغلقت المطار أمام حركة الملاحة الجوية، بعد أن اقتحمه عشرات المتظاهرين.

وجاء في بيان لوكالة الطيران الروسية:”في أعقاب اقتحام مجهولين لمنطقة الملاحة في مطار عاصمة داغستان، تم اتخاذ القرار بإغلاقه موقتا أمام رحلات الوصول والإقلاع”.

وحسب ما يظهره مقطع فيديو متداول للحادثة، فقد دخل المتظاهرون المنددون بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى مبنى الركاب بهدف البحث عن المسافرين على متن الطائرة.

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