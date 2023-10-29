داغستان: متظاهرون يقتحمون مطارا محليا بسبب طائرة إسرائيلية (فيديو)

قام متظاهرون ضد العدوان الصهيوني على غزة في داغستان يوم الأحد، باقتحام مطار محلي، بعد هبوط طائرة قادمة من إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن السلطات في عاصمة الجمهورية الروسية ذات الأغلبية المسلمة، أغلقت المطار أمام حركة الملاحة الجوية، بعد أن اقتحمه عشرات المتظاهرين.

أهالي داغستان يرفعون علم فلسطين فوق الطائرة التي نقلت على متنها “الإسرائيليين..

pic.twitter.com/QuSD0oyzlx — فاطمة فتوني | Fatima ftouni (@ftounifatima) October 29, 2023

وجاء في بيان لوكالة الطيران الروسية:”في أعقاب اقتحام مجهولين لمنطقة الملاحة في مطار عاصمة داغستان، تم اتخاذ القرار بإغلاقه موقتا أمام رحلات الوصول والإقلاع”.

وحسب ما يظهره مقطع فيديو متداول للحادثة، فقد دخل المتظاهرون المنددون بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى مبنى الركاب بهدف البحث عن المسافرين على متن الطائرة.