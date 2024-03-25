داني ألفيش يدفع المليون ويغادر السجن

أعلنت محكمة برشلونة أن لاعب كرة القدم البرازيلي، داني ألفيش، دفع كفالة قدرها مليون دولار وسيتمكن من مغادرة السجن.

وقالت المحكمة التي قبلت الأربعاء الإفراج عن اللاعب مقابل دفع هذه الكفالة المالية: “نعلمكم أنه تم تسجيل إيداع كفالة دانيال ألفيش في حسابات القسم 21 بمحكمة برشلونة”.

Condamné pour viol à quatre ans et demi de prison, Dani Alves a payé sa caution d’un million d’euros et va pouvoir sortir de détention, a annoncé le tribunal de Barcelone, ce lundi. https://t.co/vDs5UTs64D pic.twitter.com/2ZvgsAkfV9 — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 25, 2024

وحكم على داني ألفيش بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب في فيفري الماضي، ووافقت المحكمة على الإفراج عنه مقابل كفالة قدرها مليون دولار، فضلا عن سحب جوازي سفره ومنعه من مغادرة إسبانيا،