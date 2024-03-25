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رياضة

داني ألفيش يدفع المليون ويغادر السجن

عمر سلامي
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داني ألفيش يدفع المليون ويغادر السجن
أرشيف
داني ألفيش

أعلنت محكمة برشلونة أن لاعب كرة القدم البرازيلي، داني ألفيش، دفع كفالة قدرها مليون دولار وسيتمكن من مغادرة السجن.
وقالت المحكمة التي قبلت الأربعاء الإفراج عن اللاعب مقابل دفع هذه الكفالة المالية: “نعلمكم أنه تم تسجيل إيداع كفالة دانيال ألفيش في حسابات القسم 21 بمحكمة برشلونة”.

وحكم على داني ألفيش بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب في فيفري الماضي، ووافقت المحكمة على الإفراج عنه مقابل كفالة قدرها مليون دولار، فضلا عن سحب جوازي سفره ومنعه من مغادرة إسبانيا،

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