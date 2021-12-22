“داووا مرضاكم بالصدقة”.. الفنانة زينة تتصدق عن ولديها بخروفين بعد مرضهما

تصدقت الفنانة المصرية زينة رضا، بخروفين عن ولديها بعد مرضهما، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: “داووا مرضاكم بالصدقة”.

ونشرت زينة “ستوري” عبر حسابها الرسمي على إنستغرام توثق من خلاله تقديمها خروفين صدقة بعد إصابتها وولديها عز الدين وزين الدين بنزلة برد وصفتها بالشديدة.

وعلقت على الصورة التي حددت فيها خروف عز وخروف زين، بالحديث الشريف: “داووا مرضاكم بالصدقة.. وخير الصدقة الإطعام”.

وظهرت زينة وهي طريحة الفراش، في صور شاركتها مع متابعيها، بعد إصابتها بنزلة برد قوية بسبب تقلبات الطقس التي تشهدها مصر حاليا.

ووجهت رسالة لمحبيها بالقول: “عمري ما جالي دور برد كدا، البيت كله عيان، دور برد غير طبيعي، أنا أول مرة من وأنا طفلة أسخن ويعملولي كمادات، مش قادرة أفتح عيني، كلنا تعبانين، خلوا بالكم الموضوع مش هزار”.

وأضافت: “يارب أشفينا أنا وولادي وأمي وأشفي كل مريض”.

ونفت زينة إصابتها بالتهاب رئوي كما زعم البعض، حيث عبرت عن استيائها الشديد من قيام البعض بتفسير حديثها بأنها وعائلتها جميعها مصابون، معقبة: “عيب أوي الكذب ده.. ليه تكتبوا كده بمنتهى الكذب وعدم الاحترام لمشاعر الناس حتى في المرض بتكذبوا بجد عدم احترام”.