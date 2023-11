دبابات الإحتلال تحاصر المستشفى الأهلي المعمداني

وقد أعربت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في الصحة، تلالينغ موفوكينغ، عن قلقها من استمرار الهجمات والمضايقات والتهديدات بالعنف ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية والمنظمات الإنسانية والمحددات الأساسية للصحة في قطاع غزة، بما يدفع الوضع الإنساني إلى أبعاد خطيرة.

المقررة الأممية قالت في بيان لها اليوم الخميس إن هذه الأعمال التي تستهدف المرافق الصحية تتعارض مع إعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.

