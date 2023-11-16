دبابات الإحتلال تحاصر المستشفى الأهلي المعمداني

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن دبابات الإحتلال الصهيوني تحاصر المستشفى الأهلي المعمداني، ما منع الطواقم الطبية من الوصول إلى المصابين.

الجمعية وعبر منشور لها عبر صفحتها في فيسبوك كتبت اليوم “الدبابات تحاصر المستشفى الأهلي المعمداني واشتباكات عنيفة” وإشار إلى أن “طواقم اسعاف الهلال الأحمر تعجز عن الحركة للوصول للمصابين والجرحى.”

وقد أعربت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في الصحة، تلالينغ موفوكينغ، عن قلقها من استمرار الهجمات والمضايقات والتهديدات بالعنف ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية والمنظمات الإنسانية والمحددات الأساسية للصحة في قطاع غزة، بما يدفع الوضع الإنساني إلى أبعاد خطيرة.

المقررة الأممية قالت في بيان لها اليوم الخميس إن هذه الأعمال التي تستهدف المرافق الصحية تتعارض مع إعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.

[READ] My latest analysis and statement on the current crisis in the occupied Palestinian territory. I reiterate my call for an immediate ceasefire and an end to the occupation. https://t.co/HVtUh3uTr4 — Dr Tlaleng Mofokeng (@drtlaleng) November 16, 2023

وقالت إنها لا تزال تشعر “بالقلق إزاء المخاطر المستمرة الناجمة عن الأمراض المنقولة بالمياه والهواء، وانعدام الكرامة في الحفاظ على المتوفين، وحفظ جثامينهم بشكل سليم، فضلاً عن غياب الكرامة اللازمة لدفنهم”.

مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في الصحة، تلالينغ موفوكينغ، كررت دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.