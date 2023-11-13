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دبابات الكيان تحاصر مستشفى الوفاء بغزة

الشروق أونلاين
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دبابات الكيان تحاصر مستشفى الوفاء بغزة
ح. م
تحاصر دبابات قوات الكيان الصهيوني مستشفى الوفاء بمدينة غزة، حسب ما أفادت به وسائل إعلامية مساء اليوم الإثنين، 13 نوفمبر.

تحاصر دبابات قوات الكيان الصهيوني مستشفى الوفاء بمدينة غزة، حسب ما أفادت به وسائل إعلامية مساء اليوم الإثنين، 13 نوفمبر.

وحسب نفس المصادر، يطالب المرضى والطواقم الطبية بالخروج لكن قوات الإحتلال تمنعهم من ذلك. وتواصل قوات الإحتلال هجوماتها وعدوانها على المستشفيات في القطاع.

فعرف اليوم محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى في مدينة غزة، استمرارا لإطلاق النار و سماعأصوات قصف وانفجارات عنيفة في المنطقة. كما توقفت قافلة المركبات التي انطلقت من جنوب قطاع غزة باتجاه المستشفى برفقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتأمين عملية إخلاء المرضى والطواقم الطبية في المحافظة الوسطى،وهذا بسبب خطورة الاوضاع في محيط المستشفى، حسب ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني.

اعتداءات تضاف إلى ما تعانيه هذه المستشفيات من نقص في الوقود وانقطاع الكهرباء، وارتفاع عدد قاصديها من مرضى ومصابين ما أدى لخروج عدد منها عن العمل.

كما تمنع قوات الإحتلال سيارات الإسعاف الفلسطينية من الوصول ونقل الشهداء والمصابين، وتستهدفها بالقصف. وقد ناشد الهلال الأحمر الفلسطيني “المجتمع الدولي لتأمين الوصول الآمن لطواقم الإسعاف الى الجرحى والشهداء في غزة والشمال.”

كما طالب المدراء الإقليميون لصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، عبر بيان وقعوه الأمس، الأحد 12 نوفمبر، بوقف هذه الإعتداءات. وقالوا في بيانهم  “إن الرعب يتملكنا من التقارير الأخيرة التي تفيد بوقوع هجمات على مستشفى الشفاء ومستشفى الرنتيسي للأطفال – النصر ومستشفى القدس، وفي محيط تلك المستشفيات، وعلى مستشفيات أخرى في مدينة غزة وشمال غزة”.

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