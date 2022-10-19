دبلوماسية بريطانية تستشهد بحديث نبوي حول البيئة

استشهدت دبلوماسية، ناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم وذلك في إطار الاستعداد لقمة المناخ “كوب 27 “التي ستنعقد في مصر الشهر القادم.

وكتبت روزي دياز، باللغة العربية، على حسابها على تويتر: “من بين ما وصلني في تعليقاتكم سابقاً وألهمني كثيراً، هذا الحديث النبوي:”مَا مِن مُسلم يَغرِسُ غَرْسًا أو يَزرَعُ زَرْعًا فيأكُلُ مِنه طَيرٌ أو إنسَانٌ أو بهيْمَةٌ إلا كان لهُ بهِ صَدقَةٌ” وتابعت “فهو يجعلنا نتأمّل في دورة الحياة وأهميّة أن نهتم بجميع الكائنات الحيّة من حولنا”.

وأضافت الدبلوماسية البريطانية من خلال تغريدة ثانية: “لابدّ وأنّكم خمّنتم بعد الحديث النبوي الشريف الذي نشرته أمس أنّني سأبدأ في الحديث عن موضوع يتعلّق بالبيئة..إنه موضوع يتعلق بتغير المناخ خصّيصاً في وقت يستعدّ فيه العالم لمناقشة هذا الموضوع مجدّداً خلال قمة كوب 27 التي ستنعقد في شرم الشيخ في مصر الشهر القادم”.

وقد أثنى عدد المغردين على روزي التي استشهدت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيما عرض عليها نشطاء آخرون على تويتر الاطلاع على مقالات حول” الإسلام وتغير المناخ” مشيرين إلى أن الإسلام وضع الحل قبل أكثر من 1400 عام.