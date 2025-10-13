دبلوماسية روسية تتوعد السويد من أجل صحفي.. ماذا حدث؟

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها ستتخذ الإجراءات اللازمة بعد طرد صحفي روسي من السويد بحجة واهية.

وأكدت أن تصرفات السلطات السويدية مبالغ فيها وتتعارض مع مبادئ حرية التعبير.

وقالت الدبلوماسية عبر قناتها على تيليجرام: “على الرغم من أن المراسل الروسي كان بحوزته جميع الوثائق اللازمة، فقد تم احتجازه واستجوابه، ونتيجة لذلك، تم ترحيله، هل ستكون هناك إجراءات؟ آمل ألا يكون لديكم أي شك”.

ووفقا للدبلوماسية، منعت السلطات السويدية صحفيا روسيا يعمل لدى VGTRK من أداء واجباته المهنية بينما كان يخطط لتصوير تقرير عن الوضع الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت: “هذه المرة، كانت ذريعة منعه من أداء مهمته التحريرية وترحيله لاحقا، صدق أو لا تصدق، التأمين الصحي. نعم، كان لديه تأمين”.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية السويدية أن “قرار ستوكهولم يعني حظر شركات التأمين هذه من العمل في البلاد”.

وتابعت: “حُرم الصحفي من تأشيرة فرنسية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات، ليس لانتهاكه نظام التأشيرات، بل لأن تأمينه الطبي غير صالح في السويد بقرار من السلطات السويدية”.

تابعت: “في الوقت نفسه، صدرت التأشيرة الفرنسية مع مراعاة هذا التأمين الطبي، يجب أن تكون قواعد الاتحاد الأوروبي واحدة للجميع، لكنها ليست كذلك”.