 دبلوماسي أمريكي: الجزائر شريك هام لواشنطن اليوم وغدا

قال القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحد بالجزائر غوتام رنا أن بلاده تثمن علاقاتها مع الجزائر ومستعدة للعمل معها كشريك هام لمواجهة تحديات اليوم والغد.

وغرد غوتام في فيديو نشر عبر صفحته الرسمية على تويتر مهنئا الجزائر بمناسبة عيد الاستقلال والشباب قائلا أن الجزائر والولايات المتحدة تملكان علاقة متميزة يعود تاريخها إلى عشرات السنين.

واسترجع القائم بالأعمال لدى سفارة الولايات المتحدة التاريخ المتقارب لاستقلال بلاده في الرابع من جويلية قبل 245 وتاريخ استقلال الجزائر في الخامس من نفس الشهر وقال “إن المناسبتين المتقاربتين تفتح المجال أمام الشعبين لاسترجاع ذكريات البطولات التي قام بها الأولون والذين لولاهم لما أتيحت لنا الفرصة للالتقاء اليوم في كنف الحرية والديموقراطية”.