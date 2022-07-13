دبلوماسي أمريكي سابق يعترف بتخطيط واشنطن لـ”انقلابات” في عدّة دول

اعترف سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة والمستشار السابق للأمن القومي الأمريكي جون بولتون، بتخطيط بلاده لانقلابات على أنظمة الحكم في عدّة دول.

جاء ذلك في حديث لبولتون إلى قناة “سي إن إن” الأمريكية، أقرّ فيه بأنه “ساهم شخصيا في التخطيط لانقلابات في دول أجنبية”، في سياق حديثه عن حادثة اقتحام مناصرين للرئيس السابق دونالد ترامب لمقر الكونغرس، عقب خسارته في الانتخابات لصالح جو بايدن.

وأجاب بولتون على تعليق من مذيع الشبكة الإخبارية جيك تابر بقوله إن “أي شخص بغضّ النظر عن مستوى ذكائه، يمكنه أن يحاول القيام بانقلاب”، بالقول: “أنا لا أوافقك الرأي، بصفتي شخصا ساعد في التخطيط لانقلابات”.

وتابع بولتون مستدركا:”ليس هنا بالطبع، بل كما تعلم في الخارج. وأؤكد أن التخطيط للانقلاب أمر يتطلب الكثير من العمل”.

وكان بولتون في أثناء اعترافه بتدخّل الولايات المتحدة في تنفيذ الانقلابات على أنظمة الحكم في دول لم يذكرها، بصدد نفي أن يكون الهجوم الذي شنّه حشد من أنصار ترامب على مقر الكونغرس في جانفي 2020، محاولة انقلاب قام بها الرئيس السابق.