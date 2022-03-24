دبلوماسي إسباني سابق: ماجاء في رسالة سانشيز لملك المغرب “محرج للغاية”

وصف دبلوماسي إسباني سابق ما جاء في رسالة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى ملك المغرب بأنّه “محرج للغاية”.

وحسب ما نقلته صحيفة “إل إنديبندينتي”، فقد اعتبر سفير سابق لم تكشف عن هويته، أنّ “الشعور بالعار” أصبح سائدا بين أفراد السلك الدبلوماسي الإسبان بعد الكشف عن فحوى رسالة سانشيز.

وقال الدبلوماسي الإسباني:”تحتوي الرسالة على نقاط غير عادية ومفاجئة. لأنه على الساحة الدولية نادرًا ما تكتب دولة تواجه صعوبات مع دولة أخرى مثل هذه الرسائل”.

وأضاف:”إذا كانت هناك صعوبات في العلاقات بين بلدين، فإن ما يفعله البلدان هو الجلوس والتفاوض والإعلان بشكل مشترك عن نوع من الاتفاق”.

وتابع:”رسالة سانشيز أحادية الجانب. ومحتواها محرج للغاية.. إنه أمر غير مفهوم وغير معتاد من وجهة النظر الرسمية. كما أنه من غير المعتاد أن يكون متلقي الرسالة هو من ينشرها على الملأ”.

” ولم تحتوي رسالة سانشيز على أي ذكر لقرارات الأمم المتحدة ولا لسبتة ومليلية. ولم تحصل إسبانيا على أي ضمانات مكتوبة من المغرب فيما يتعلّق باحترام السيادة الإسبانية على المدينتين”، يقول المتحدث.

“كما لم تتحصّل إسبانيا على ضمانات من المغرب بالتخلّي عن استخدام الهجرة كأداة ضغط”، يضيف الدبلوماسي، قبل أن يعقّب :” لا يوجد ردّ مغربي على هذه الرسالة. لأن الردّ المغربي كان الدعاية فقط”.