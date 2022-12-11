دبلوماسي إسرائيلي بالرباط: السلطات المغربية تبرأت من حمل علم فلسطين في قطر

قال نائب السفير الإسرائيلي في المغرب إيال ديفيد في لقاء مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” إنه سأل المسؤولين في الحكومة المغربية، عن حمل لاعبي المنتخب، العلم الفلسطيني في المونديال، فأوضحوا له بأن ذلك لا يمثل إرادة الملك.

وقال الدبلوماسي الإسرائيلي في لقائه مع صحيفة “يديعوت أحرونوت”: “سألت المسؤولين في الحكومة المغربية، وأوضحوا لي أن التلويح بالعلم الفلسطيني من قبل المنتخب لا يمثل إرادة الملك، بل كان مبادرة ذاتية لأحد اللاعبين الذين يلعبون في الدوري السعودي”.

ويصنف توضيح المسؤولين المغربيين، للدبلوماسي الإسرائيلي، والتأكيد أن رفع العلم الفلسطيني لا يمثل إرادة الملك، في خانة التبرؤ، من الحادثة التي لاقت استحسان الجماهير العربية والإسلامية، خاصة خلال احتفال أشبال الركراكي بالفوز على إسبانيا والتأهل إلى ربع النهائي.

وقبل الفوز على إسبانيا، كان اللاعب المغربي جواد الياميق، الذي ينشط في نادي بلد الوليد الإسباني، احتفل بالعلم الفلسطيني خلال عقب الفوز على كندا الأسبوع الماضي.