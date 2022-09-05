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دبلوماسي إسرائيلي يتورّط في حادثة تحرّش جنسي بالمغرب

الشروق أونلاين
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دبلوماسي إسرائيلي يتورّط في حادثة تحرّش جنسي بالمغرب
أرشيف
مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب

قالت وسائل إعلام دولية إن وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي تحقّق في حادثة تحرّش دبلوماسي إسرائيلي في المغرب بنساء محليّات.

ونقلت وكالة الأناضول التركية يوم الإثنين عن قناة “كان” التلفزيونية العبرية، أنّ الخارجية الإسرائيلية فتحت تحقيقا في “شبهات خطيرة” وقعت بممثلية الاحتلال الدبلوماسية لدى المغرب، تتضمن تورّط مسؤول كبير في حادثة تحرّش جنسي بمواطنات مغربيات.

وقالت القناة العبرية الرسمية حسب المصدر:”تحقّق وزارة الخارجية في الشكاوى الواردة بشأن أعمال يُزعم أنها نُفِّذت في الممثلية الإسرائيلية ( مكتب الاتصال) بالمغرب”.

وأضافت:”أكثر ما يزعج مسؤولي وزارة الخارجية (الإسرائيلية) هو الادّعاءات الخطيرة باستغلال نساء محليات ومضايقتهن من قبل مسؤول إسرائيلي”.

وتابعت تقول: “إذا ثبتت صحة هذه المزاعم، فقد يكون هذا حادثا دبلوماسيا خطيرا في العلاقات بين إسرائيل والمغرب”.

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