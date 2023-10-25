دبلوماسي فلسطيني: تدمير نصف المباني في غزة جراء عدوان الاحتلال

تسبّب عدوان الاحتلال الصهيوني المستمرّ منذ 7 أكتوبر الجاري، في تدمير نصف المباني في قطاع غزة، حسب ما ذكره دبلوماسي فلسطيني.

وقال السفير الفلسطيني في أوزبكستان وقيرغيزستان جواد عوض لوكالة “تاس” الروسية، إن الغارات الجوية للاحتلال، دمرت فعليًا ما نسبته 50 بالمئة من المساكن في قطاع غزة.

وجاء في حديث عوض:”تتعمد إسرائيل شن ضربات على المباني السكنية. حاليًا، تم تدمير ما يقرب من نصف المساكن في غزة”.

وتابع السفير الفلسطيني يقول:”تريد إسرائبل تدمير كل ما تبقى. ونتيجة لذلك، أصبح عشرات الآلاف من الفلسطينيين بلا مأوى”. داعيا المجتمع الدولي إلى وقف ذلك.