-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الإحتلال يوسّع عمليّاته البرّية داخل القطاع والمقاومة تحذّر من مجازر
العالم

دبلوماسي فلسطيني: تدمير نصف المباني في غزة جراء عدوان الاحتلال

الشروق أونلاين
  • 144
  • 0
دبلوماسي فلسطيني: تدمير نصف المباني في غزة جراء عدوان الاحتلال
ح.م
عدوان الاحتلال على غزة

تسبّب عدوان الاحتلال الصهيوني المستمرّ منذ 7 أكتوبر الجاري، في تدمير نصف المباني في قطاع غزة، حسب ما ذكره دبلوماسي فلسطيني.

وقال السفير الفلسطيني في أوزبكستان وقيرغيزستان جواد عوض لوكالة “تاس” الروسية، إن الغارات الجوية للاحتلال، دمرت فعليًا ما نسبته 50 بالمئة من المساكن في قطاع غزة.

وجاء في حديث عوض:”تتعمد إسرائيل شن ضربات على المباني السكنية. حاليًا، تم تدمير ما يقرب من نصف المساكن في غزة”.

وتابع السفير الفلسطيني يقول:”تريد إسرائبل تدمير كل ما تبقى. ونتيجة لذلك، أصبح عشرات الآلاف من الفلسطينيين بلا مأوى”. داعيا المجتمع الدولي إلى وقف ذلك.

مقالات ذات صلة
مساعدات صينية بقيمة 2 مليون دولار للفلسطينيين في قطاع غزة

مساعدات صينية بقيمة 2 مليون دولار للفلسطينيين في قطاع غزة

وزير الخارجية: الحصانة الممنوحة للكيان الصهيوني لم تولّد إلا مزيدا من التقتيل والتدمير (فيديو)

وزير الخارجية: الحصانة الممنوحة للكيان الصهيوني لم تولّد إلا مزيدا من التقتيل والتدمير (فيديو)

هؤلاء القادة الـ 6 لحماس متواجدون في “مرمى النيران الإسرائيلية

هؤلاء القادة الـ 6 لحماس متواجدون في “مرمى النيران الإسرائيلية

الصحفيون في غزة.. 24 شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال

الصحفيون في غزة.. 24 شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال

قيادي بحماس: لا إفراج عن الأسرى قبل وقف إطلاق النار

قيادي بحماس: لا إفراج عن الأسرى قبل وقف إطلاق النار

اعتصام في مجلس النواب الأمريكي دعما لغزة

اعتصام في مجلس النواب الأمريكي دعما لغزة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد