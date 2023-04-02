دجاج غير قانوني في الأسواق!

يسوق بسعر 3 دجاجات بـ 1000 دج

حذر خبراء ومربون من تسويق نوعية من الدجاج صغير الحجم الذي يقل وزنه عن 1 كغ، ويباع في الأسواق بأسعار مغرية، أين يروج له التجار بلافتات مكتوب عليها ” 3 دجاجات بـ 1000 دج” وهو ما جعل الإقبال عليه كبيرا خلال رمضان، أين تشهد أسعار اللحوم البيضاء ارتفاعا قياسيا تجاوز من خلاله سعر الدجاج بداية الأسبوع الجاري 500 دج للكلغ وسعر شرائح الديك الرومي 1000 دج.

وفي هذا الإطار أكد ممثل الجمعية المهنية للدواجن واللحوم البيضاء بمنطقة الوسط السيد عيد نور الدين، أنه توجد العديد من الأمراض التي تمنع نمو الدجاج ويبقى ضعيفا صغير الحجم، محذرا من تسويق هذه النوعية في الأسواق، ويتميز هذا الدجاج حسبه بضعف كمية اللحم في صدره وهو ما يميزه عن الدجاج الصحي، وعادة ما يأتي هذا الدجاج بوزن 700 و800 غرام، وقال أنه يسوق بسعر منخفض جدا يقل عن 150 دج للدجاجة الواحدة للتجار والمطاعم وهذا ما يجعل سعره رخيصا في الأسواق.

وقال محدثنا: “ليس جميع أنواع الدجاج صغير الحجم غير صحي، بل هناك أنواع بعمر 40 يوما ومتوسط وزن 1.3 كغ سليمة وصالحة للاستهلاك وهي في مذاقها أطيب من الدجاج الكبير لاحتوائها كمية أقل من الأدوية”.

وعن سبب انتشار الدجاج الصغير بأوزان تتراوح ما بين 800 غرام و1.5 كغ في الأسواق قال محدثنا إن أغلب المربين يعمدون منذ مدة إلى تسويق الدجاج بعمر 40 يوما لتفادي المزيد من الخسارة واغتنام ارتفاع الأسعار في السوق، وهو ما يجعل كمية الدجاج الصغير أكثر” فعلى سبيل المثال المربي الذي يبيع 5000 دجاجا يملك 400 أو 500 دجاجة صغيرة تباع عن طريق حصة واحدة وليس بالكيلوغرام وسعرها يكون أرخص”.

ومن جهته، أكد الخبير الفلاحي أحمد مالحة في تصريح لـ”الشروق” أن القانون يمنع تسويق الدجاج الذي يقل عمره عن 40 يوما، لعدة أسباب أولها ضمان سلامة هذا الدجاج من بقايا الأدوية خاصة في ما يتعلق بالمضادات الحيوية التي تمثل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية، وأضاف أن بداية انتشار فيروس آش5 هذه الأيام والذي تسبب في خسائر وسط العديد من المربين، جعلهم يسارعون في بيع الدجاج حتى وإن لم يصل إلى السن القانونية، وطالب محدثنا بتشديد الرقابة في الاسواق لتفادي تسويق هذا النوع من الدجاج الذي يقل عمره عن 40 يوما.

وقال محدثنا إن أسعار الدجاج مرشحة للارتفاع أكثر بسبب الفيروس الذي بدأ ينتشر في صمت ومن شأنه أن يساهم في تقليل كميات الإنتاج، وهذا ما يتطلب حسبه التوجه السريع إلى الاعتماد على التخزين في قاعات التبريد من جهة وتشجيع الاستثمارات الفلاحية في إنتاج أعلاف الدجاج التي بلغت مستويات قياسية أدت إلى ارتفاع اللحوم البيضاء إلى مستويات قياسية.