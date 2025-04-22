دحضًا لإشاعة تخصيص الأضاحي المستوردة للموظفين.. البلديات تفتح باب التسجيل لعامة المواطنين

شرعت البلديات اليوم الثلاثاء، في فتح أبواب التسجيل أمام المواطنين لاقتناء الأضاحي المستوردة مانحةً الأولوية للفئات المعوزة وأصحاب الدخل المحدود، وذلك في إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بتأمين احتياجات المواطنين من الأضاحي خلال عيد الأضحى المقبل.

وتم توجيه التعليمات لمصالح البلديات للبدء في عملية تسجيل المواطنين الراغبين في شراء الأضاحي، حيث يتم استقبال الطلبات في مكاتب الفلاحة التابعة للبلديات. وأكدت التعليمات أن الأولوية في التسجيل ستمنح للفئات المعوزة وأصحاب الدخل المحدود، وذلك لضمان وصول الأضاحي إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة.

وفي خطوة تدعم هذه الإجراءات، استقبل ميناء الجزائر مساء أمس الإثنين السفينة الثانية المحمّلة بـ12 ألف رأس من الماشية المستوردة من رومانيا، ضمن التحضيرات للعيد. وتأتي هذه الشحنة بعد وصول الشحنة الأولى من الماشية في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد، حيث رست باخرة محمّلة بـ15 ألف رأس من الأغنام المستوردة من رومانيا.

يُذكر أن رئيس الجمهورية كان قد وجه في مارس الماضي أمرا باستيراد مليون رأس من الماشية لتلبية احتياجات المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، مع إعفاء عمليات الاستيراد من جميع الرسوم والضرائب.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عُقد يوم الأحد على مقترح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بتحديد سعر الأضحية المستوردة بـ 40 ألف دينار جزائري. وجاء في بيان الاجتماع: “باقتراح من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وافق مجلس الوزراء على تحديد 40 ألف دينار جزائري سعرًا موحدًا للأضحية المستوردة.”