دخلت في غيبوبة بعد خضوعها لعملية.. هوس الجمال ينهي حياة مؤثرة شهيرة

أنهى هوس التجميل حياة مؤثرة برازيلية شهيرة، عن عمر 29 عاما، حيث دخلت في غيبوبة على إثر إجرائها لعملية شفط الدهون.

وقالت صحيفة نيويورك بوست إن الفاشينيستا ونجمة تلفزيون الواقع البرازيلية، لوانا أندرادي، دفعت حياتها ثمناً لهوس التجميل الذي يجتاح العالم، بعد إصابتها بسكتة قلبية أثناء إجراء عملية تجميلية في أحد المستشفيات الخاصة في مدينة ريو دي جانيرو.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن لونا كانت قد خضعت لعملية شفط دهون من ركبتها قبل يومين، ودخلت في غيبوبة بعد العملية، وفشلت كل محاولات إنعاشها، لتُعلن وفاتها في وقت لاحق.

ولونا تعتبر من بين أشهر الإنفلونسرز في البرازيل، حيث كانت تمتلك مئات الآلاف من المتابعين على صفحاتها عبر “إنستغرام”.

شاركت في العديد من برامج تلفزيون الواقع، وصنّفت بأنها واحدة من أبرز الوجوه الشابة في عالم الترفيه في البرازيل.

وبحسب بيان المستشفى: “توقفت العملية الجراحية، وخضعت المريضة لفحوصات كشفت عن وجود جلطة دماغية ضخمة، وتم نقلها إلى وحدة العناية المركزة، حيث خضعت للأدوية وعلاج الدورة الدموية”.

وحاول الفريق الطبي إنعاش لونا، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، لتُعلن وفاتها في وقت لاحق.

وتمتلك لونا عدداً كبيراً من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قدمت محتوى خاصا باللياقة البدنية والسفر، وكانت معروفة بجمالها وشخصيتها العفوية.

واشتهرت لونا بالأخص بمنافستها في برنامج تلفزيون الواقع “Power Couple Brasil 6” في عام 2022 مع صديقها رجل الأعمال جواو حداد.

وفقا لمايو كلينيك، ما حدث بعد العملية هو انسداد رئوي: جلطة دموية تمنع وتوقف تدفق الدم إلى الشريان في الرئة. في معظم الحالات، تبدأ الجلطة الدموية في وريد عميق في الساق وتنتقل إلى الرئة.

وقبل أيام قلائل من وفاتها، قامت بتحميل مجموعة من اللحظات التي لا تنسى حسبها، مرفقة بتعليق: “لم ينته الأمر بعد، والكثير من الامتنان لهذا العام 2023”.