دخلت موسوعة غينيس.. تعرّف على أطول امرأة في العالم (صور)
حققت شابة تركية يبلغ طولها أكثر من 7 أقدام (215 سنتيمترا) رقما قياسيا كأطول امرأة على قيد الحياة في العالم حاليا، بحسب ما أعلنت موسوعة غينيس.
وفي تقرير نشرته صحيفة “الإندبندنت” (independent) البريطانية، يقول الكاتب كونراد دانكن إن المواطنة التركية روميسا جيلجي -من مقاطعة كارابوك والتي تعاني من “متلازمة ويفر” (Weaver syndrome)- هي أطول امرأة حاليا في العالم بطول بلغ 215.16 سنتيمترا.
Rumeysa Gelgi from Turkey has been confirmed as the tallest living woman! 🎉⁰⁰She was previously the tallest teenager and hopes that this record will help to empower good causes and raise awareness of overgrowth syndromes such as hers.https://t.co/cEGr5T6eGR
— #GWR2022 OUT NOW (@GWR) October 13, 2021
وقالت جيجلي إنها تأمل في أن يساعد إدراج اسمها في موسوعة غينيس كل إنسان مختلف على أن يتقبله الناس، وأضافت “يمكن تحويل كل عيب إلى ميزة، لذلك حاول أن تتقبل نفسك كما أنت. كن على دراية بقدراتك، وابذل قصارى جهدك”.
وحققت الشابة التركية (24 عاما) رقما قياسيا عالميا آخر عام 2014، عندما تم اختيارها كأطول مراهقة على قيد الحياة، ومنذ ذلك الحين استغلت شهرتها للدفاع عن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية نادرة. ونظرا لصعوبة الحركة بسبب طولها، تستخدم جيلجي في الغالب كرسيا متحركا للتنقل.
ورحّب كريغ غلينداي -رئيس تحرير موسوعة غينيس للأرقام القياسية- بانضمام جيجلي إلى الموسوعة من جديد، وقال “عزيمتها التي لا تقهر واعتزازها بالتميز عن الآخرين هو مصدر إلهام”.