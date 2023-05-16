دخول أكثر من 80 ألف مهاجر غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي.. وهذه جنسياتهم

في الأشهر الـ4 الأولى من 2023

ارتفعت نسبة دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة بالمئة في الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من 2022.

وحسب ما كشفته وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي “فرونتكس” يوم الثلاثاء، فقد بلغ عدد الذين دخلوا دول الاتحاد بطريقة غير نظامية خلال الفترة المذكورة، نحو 80.700 شخص.

ويعتبر الرقم المذكور الأعلى منذ عام 2016، حيث وصل 42.165 شخصا إلى دول الاتحاد عبر البحر المتوسط، يحمل معظمهم جنسيات باكستان وغينيا وكوت ديفوار.

كما وصل إلى دول الاتحاد بطريقة غير نظامية عبر دول البلقان، نحو 22.546 شخصا، معظمهم سوريون وأفغان، حسب المصدر ذاته.