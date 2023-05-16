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العالم
في الأشهر الـ4 الأولى من 2023

دخول أكثر من 80 ألف مهاجر غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي.. وهذه جنسياتهم

الشروق أونلاين
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دخول أكثر من 80 ألف مهاجر غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي.. وهذه جنسياتهم
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مهاجرون غير شرعيون

ارتفعت نسبة دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة بالمئة في الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من 2022.

وحسب ما كشفته وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي “فرونتكس” يوم الثلاثاء، فقد بلغ عدد الذين دخلوا دول الاتحاد  بطريقة غير نظامية خلال الفترة المذكورة، نحو 80.700 شخص.

ويعتبر الرقم المذكور الأعلى منذ عام 2016، حيث وصل 42.165 شخصا إلى دول الاتحاد عبر البحر المتوسط، يحمل معظمهم  جنسيات باكستان وغينيا وكوت ديفوار.

كما وصل إلى دول الاتحاد بطريقة غير نظامية عبر دول البلقان، نحو 22.546 شخصا، معظمهم سوريون وأفغان، حسب المصدر ذاته.

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