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الجزائر

دخول أولى المساعدات الإنسانية الجزائرية إلى غزة

الشروق أونلاين
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دخول أولى المساعدات الإنسانية الجزائرية إلى غزة

دخلت، الخميس، أولى المساعدات الإنسانية الاستعجالية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى قطاع غزة.

وحسب ما أفاد به التلفزيون الجزائري، فقد دخلت اليوم الخميس أولى المساعدات الإنسانية التي تم إرسالها إلى قطاع غزة منذ ما يقارب الأسبوع.

ويوم 24 أكتوبر 2023، تمت عملية شحن ونقل الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية الممنوحة من طرف الدولة الجزائرية لفائدة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وحسب ما أفاد به التلفزيون الجزائري، فقد تمت العملية على مستوى كل من القاعدة الجوية ببوفاريك بالناحية العسكرية الأولى ومدرج الطيران التابع للمدرسة العليا للطيران بطفراوي بالناحية العسكرية الثانية

كما تم إرسال المساعدات على متن طائرات نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية باتجاه مطار العريش بمصر

وتمثلت المساعدات في ألبسة وخيم تعبر عن التزام الجزائر قيادة وشعبا بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني. يضيف المصدر ذاته.

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