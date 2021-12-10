دخول أوميكرون إلى الجزائر.. وزير الصحة يوضح

أكد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، الجمعة، أنه لا وجود للمتحور أوميكرون في الجزائر حاليا، معتبرا أن هذا الأخير غير خطير مقارنة بدلتا.

وأوضح بن بوزيد، في تصريحات صحفية أن المتحور “أوميكرون” أكثر انتشارا لكنه غير مخيف مقارنة بالمتحور “دالتا”، خاصة أنه لم تسجل أية حالة وفاة لحد الآن”.

وبالنسبة لتعديل تاريخ العطلة الشتوية، قال الوزير إنه بعد تسجيل إصابات وسط التلاميذ، وتوسعها داخل المؤسسات التربوية، تم اتخاذ قرار إحالة التلاميذ على عطلة مسبقة وهذا بالتنسيق مع مصالح الوزارة.

تسجيل إصابة بمتحور أوميكرون بمستغانم.. السلطات تخرج عن صمتها

نفت مديرية الصحة لولاية مستغانم، الخميس، تسجيل أي إصابة بمتحور كورونا الجديد “أوميكرون” عكس ما تم تداوله.

وأفادت مصالح الولاية أن بعض صفحات التواصل الإجتماعي تداولت في الساعات الأخيرة خبر غير صحيح مفاده تسجيل حالة للمتحور أوميكرون بولاية مستغانم.

وأكدت مديرية الصحة أنها إلى حد الساعة لم تسجل بولاية مستغانم أي إصابة كوفيد بواسطة فيروس متحور اوميكرون عكس ماتداولته هذه الصفحات.

وأشارت إلى أن الهيئة الوحيدة التي تتعرف على نوع المتحور هي معهد باستور بالجزائر العاصمة، لا غير ، والوضعية الوبائية محل متابعة آنية من قبل السلطات المحلية.