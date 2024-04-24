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الجزائر

دخول اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الجزائر واليابان حيّز التنفيذ

عادل فداد
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دخول اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الجزائر واليابان حيّز التنفيذ

كشفت سفارة اليابان في الجزائر، عن دخول الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الجزائرية ونظيرتها اليابانية، حول إنشاء لجنة اقتصادية حكومية دولية مشتركة حيّز التنفيذ.

وأكدت السفارة عبر معرفاتها الرسمية، أن هذه الاتفاقية، دخلت حيّز التنفيذ رسميا، اليوم الأربعاء، حيث ستضع هذه الاتفاقية، التي تأتي في أعقاب “الاتفاقية الضريبية بين اليابان والجزائر” المعمول بها منذ 20 يناير 2024، إطارا قانونيا جديدا يهدف إلى مواصلة تعزيز الاستثمارات الثنائية والتبادلات الاقتصادية بين اليابان والجزائر.

وفي ظل دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ، كشف المصدر ذاته، عن قرب إنشاء لجنة تجمع بين الوكالات الحكومية وممثلي الأعمال من كلا البلدين، حيث من المتوقع أن تؤدي المشاورات المنتظمة التي تجريها هذه اللجنة إلى زيادة تنشيط وتعزيز العلاقات الاقتصادية للقطاع الخاص بين البلدين من خلال تحسين مناخ الأعمال بين البلدين.

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