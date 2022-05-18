دخول البرلمان الفرنسي يمرّ عبر تدشين ملعب بِاسم محرز

أعلنت سلطات بلدية سارسال الفرنسية، الأربعاء، عن تدشين ملعب لِكرة القدم بِاسم النجم الجزائري رياض محرز.

وحضر محرز حفل تدشين هذه المنشأة الرياضية التي تحمل اسمه، رفقة رئيس بلدية سارسال باتريك حداد، ومسؤولين آخرين.

ومعلوم أن رياض محرز أبصر النور بِبلدية سارسال الفرنسية، في عام 1991. من أبوَين جزائريَين مهاجرَين ومُقيمَين هناك.

واختارت سلطات بلدية سارسال التاريخ بِدقّة لِتنظيم هذا الحفل الرياضي، وتكريم قائد “محاربي الصّحراء”. مُستثمرة في شعبية جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على أمل حصد أصوات الناخبين من الجالية الجزائرية بِفرنسا، في الانتخابات التشريعية بِهذا البلد، المُقرّر تنظيمها في الـ 12 والـ 19 من شهر جوان المقبل.

للإشارة، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجأ إلى الأسلوب ذاته – تقريبا – في ربيع 2017، حينما كان يُنشّط حملته الانتخابية في رئاسيات تلك الفترة (العهدة الأولى). حيث زار بلدية سارسال، ومشى في أسواقها، ومارس لعبة كرة القدم مع الشباب المهاجرين.