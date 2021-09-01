دخول بلدية باب الزوار ممنوع على المواطنين غير الملقحين ضد كورونا

ألزمت مصالح بلدية باب الزوار المواطنين الراغبين في التوجه إلى مقرها ومصالح الحالة المدنية بحمل بطاقة التلقيح وأكدت أنها ستمنع غير الملقحين من دخوله.

وأكدت البلدية ، في بيان موجه للمواطنين أنه تطبيقا لتعليمات السلطات الوصية للحد من انتشار فيروس كورونا فإنه على جميع المواطنين حمل بطاقة التلقيح ضد كوفيد-19 عند التوجه إلى إدارة بلدية باب الزوار.

وأشار بيان مصالح البلدية أنها ستمنع غير الملقحين من دخول مقرها.