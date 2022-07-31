دخول ثلاثة جزائريين غمار المنافسة مساء الإثنين

مونديال ألعاب القوى 2022

سيدخل ثلاثة عدائين جزائريين من أصل 12 المشاركين في مونديال ألعاب القوى-2022 (لأقل من 20 سنة) غمار المنافسة اليوم مساء لحساب اليوم الأول للمنافسة العالمية المبرمجة من 1 إلى 8 أغسطس بكالي

(كولومبيا)، حسب البرنامج الذي كشف عنه المنظمون.

وسيكون الاختصاصي في السباقات نصف الطويلة، سعيد عمري، أول المنطلقين في تصفيات سباق 1500م/ذكور المبرمج على الساعة (00ر18) بتوقيت الجزائر.

ويأتي دور الجزائري الثاني، منصف خورافي على الساعة (15ر23 بتوقيت الجزائر) الذي سيصطف على خط انطلاق تصفيات سباق 110 م/حواجز. وأخيرا سيكون الدور ليزيد دلعة، في سباق 5.000 م (ذكور) الذي سينطلق على الساعة (55ر1صباحا) والذي سيكون في تنافس حاد مع العدائين الكينيين.

بالمقابل، سيدخل المشاركون الجزائريون التسعة الآخرين (7ذكور و فتاتان)، المنافسة في الأيام الموالية من بينهم العداءة رقية مويسي في سباق 1.500 م.

وأوضح مدير الفرق الوطنية، محفوظ بوحوش لواج قائلا: “لدى الذكور، سيكون الاختصاصيون في السباقات نصف الطويلة (1.500م و 3.000 م/موانع) أوفر حظا

لتحقيق نتائج جيدة، كما نعلق آمالا كبيرة على ممثلينا في سباق 10 كلم/مشي”.