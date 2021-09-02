دخول جامعي: تمكين الطلبة الجدد من دفع حقوق التسجيل عن بعد

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عن وضع منصة رقمية تحت تصرف الطلبة الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا ، تتيح لهم إمكانية التسجيل عبر الأنترنت ودفع حقوق التسجيل عن بعد، باستعمال بطاقة الذهبية.

وجاء في بيان للوزارة” تحسبا للدخول الجامعي 2021/2022 ، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يضع بريد الجزائر تحت تصرف الطلبة الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا منصة رقمية، تتيح لهم إمكانية التسجيل عبر الأنترنت ودفع حقوق التسجيل عن بعد، باستعمال بطاقة الذهبية. يمكن الولوج إلى المنصة عبر الرابط https://progres.mesrs.dz/webtu/ أو عبر الموقع www@poste.dz .”

وتابع البيان “ويطمئن بريد الجزائر، في ذات المسعى، الطلبة الجدد الذين لا يحوزون بعد على بطاقة الذهبية أنه يمكنهم اللجوء إلى شخص آخر حامل لها لإجراء الدفع الإلكتروني لحقوق التسجيل.”

في سياق آخر، بالنسبة للطلبة الذين لا يملكون حسابا بريديا جاريا، ولتسهيل إجراءات هذه العملية والتقليل من تنقلاتهم، تمنح منصة بريد الجزائر بالإضافة إلى إمكانية الفتح الأولي للحساب البريدي الجاري عبر الأنترنت، حيث تسمح هذه العملية بتسريع وتيرة معالجة الطلب عن طريق ملأ الاستمارة عبر الموقع وبالتالي تضييق وقت الانتظار عند الشباك وتفعيل إجراءات إصدار وسائل الدفع الخاصة بهم (دفتر شيكات والبطاقة النقدية الذهبية).

وفور حصول الطالب على إشعار بالفتح الأولي لحسابه البريدي، يمكنه التقرب من مكتب بريد إقامته لاستكمال إجراءات فتح الحساب البريدي.