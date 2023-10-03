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الجزائر

دخول حشرة “البق” إلى الجزائر.. وزير الصحة يؤكد (فيديو)

الشروق أونلاين
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دخول حشرة “البق” إلى الجزائر.. وزير الصحة يؤكد (فيديو)

قال وزير الصحة، عبد الحق سايحي، الثلاثاء، إنه لا وجود لحشرة “بق الفراش” في الجزائر، مؤكدا إسداء التعليمات اللازمة لمحاربة الظاهرة.

وفي تصريح صحفي، أوضح الوزير أن مصالح القطاع متواجدة على مستوى مختلف الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية بحيث تكون على أتم الاستعداد لمواجهة أي طارئ.

وأشار سايحي إلى أن هذا المرض قديم وأصاب فرنسا في أربعينيات القرن الماضي، معتبرا أن انتشار هذه الحشرة له علاقة بالنظافة.

وتابع الوزير “العائلات الجزائرية نظيفة .. ولدينا أشعة الشمس التي تقضي على مثل هذه الظواهر فليس هناك تخوفات”.

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