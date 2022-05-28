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الجزائر

دخول حيتان الأوركا للسواحل الجزائرية.. وزارة الصيد توضح

الشروق أونلاين
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دخول حيتان الأوركا للسواحل الجزائرية.. وزارة الصيد توضح

أكدت وزارة الصيد البحري أن الصور والفيديوهات التي انتشرت عبر وسائط التواصل الاجتماعي حول دخول حيتان الأوركا للسواحل الجزائرية غير صحيحة.

وطمأنت الوزارة، السبت، في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه لا  يوجد خطر على الصيادين أو المصطافين عكس ما روجت له بعض الصفحات.

من جهتها قالت مديرية الصيد البحري لولاية مستغانم أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ظهور حيتان الاوركا بالمنطقة لا أساس له من الصحة و لم يتم تسجيل أي حالة دخول هذا النوع من الحيتان، مستدلة بتأكيد المهنيين.

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