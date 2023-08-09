دخول قانون حماية المعطيات حيز التنفيذ

ابتداء من الخميس

سيدخل القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018، والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حيز التنفيذ ابتداء من الخميس.

وحسب ما كشفت عنه السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في بيان لها، فإنها تنهي إلى علم الهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين المعنيين بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أنها “وضعت على موقعها الإلكتروني (www.anpdp.dz) بوابة رقمية تسمح لهم بإنشاء حساب خاص للدخول إلى البوابة والقيام بملء الاستمارات الإلكترونية الخاصة بالتصريح المسبق للمعالجات، طلبات الترخيص وطلبات الاستشارة مع إمكانية متابعة مآل طلباتهم”.

كما وضعت على نفس الموقع “دليلا يبين كيفية استعمال البوابة الرقمية وكذا نظامها الداخلي، الذي يتضمن كل الإجراءات المتعلقة بسير السلطة الوطنية وعملها”.

ودعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي “كافة المعنيين بالشروع في القيام بالإجراءات اللازمة، من أجل مطابقة معالجاتهم وفقا لأحكام القانون رقم 18-07 المذكور أعلاه”.