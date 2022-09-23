دخول كل الهياكل الصحية الجديدة حيز الخدمة

خلال شهر نوفمبر المقبل.. وزير القطاع:

أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، الخميس بالجزائر العاصمة، حرص الوزارة على تزويد كل الهياكل الصحية التي تم إنجازها خلال السنتين الأخيرتين بالوسائل البشرية والتجهيزات الطبية لجعلها في الخدمة خلال شهر نوفمبر القادم.

وأوضح سايحي في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الذي جمعه بمديري الصحة ومسيري الهياكل عبر كل مناطق الوطن عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أن “الوزارة بصدد إحصاء مجموع المشاريع التي تم إنجازها خلال السنتين الماضيتين حتى يتسنى لها وضع هذه الهياكل الجديدة حيز الخدمة على مستوى كل الولايات خلال شهر نوفمبر المقبل بعد تزويدها بالوسائل البشرية والتجهيزات الطبية”.

وفيما يتعلق بتزويد هذه الهياكل بالأخصائيين، كشف الوزير عن تناول هذه المسألة مع مسيري ومديري الصحة خلال هذا الاجتماع لإيجاد لها حلول في أقرب الآجال.

وكان وزير الصحة، قد أعلن فيما سبق عن دراسة ورقة طريق تتضمن عدة محاور تهدف إلى النهوض بالقطاع، لاسيما ما تعلق بتوفير خدمات صحية تضمن تكفلا نوعيا بالمواطن وكذا تأهيل العنصر البشري.

كما أكد في هذا الإطار، أن ورقة الطريق هذه، ترتكز على ضرورة “خدمة المريض وتوفير التكفل الأمثل به”، إلى جانب “مواصلة العمل على توفير الدواء والمستلزمات الاستشفائية”، مشيرا في ذات الصدد إلى “مواصلة العمل المشترك القائم بين وزارتي الصحة والصناعة الصيدلانية”.