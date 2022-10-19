دخول “ماي باص” للنقل الجامعي حيز الخدمة الأحد المقبل

تعميم التطبيق وطنيا في القريب العاجل

أكد ناصر غمري، المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية على أن تطبيق “ماي باص” سيدخل حيز الخدمة على مستوى مديرية الخدمات الجزائر شرق كتجربة أولى الأحد المقبل، على أن يعمم على باقي المديريات في القريب العاجل، فيما ستعزز حظيرة النقل الجامعي بـ130 حافلة بداية من جانفي2023 لمجابهة مشكل الاكتظاظ ونقص الحافلات.

وقال غمري في تصريح لـ”الشروق”، الأربعاء، بأن تطبيق “ماي باص” الذي سيكون متوفرا على هواتف الطلبة بداية من الأحد المقبل، يهدف إلى رقمنة عملية النقل الجامعي، مما سيسهل للطلبة الاطلاع على خطوط النقل الخاصة بهم، ونقاط توقف الحافلات ومسارها، مع التوقيت الخاص بالخطوط من الإقامة الجامعية إلى مؤسسة التعليم العالي أو من أماكن سكنهم إلى مقر الدراسة.

ناصر غمري: إجراءات وحافلات جديدة للقضاء على اكتظاظ النقل

وشرح غمري بأن التطبيق سينطلق كتجربة أولى على مستوى مديرية الخدمات الجامعية الجزائر شرق بداية من الأحد، حيث سيشمل نحو 25 خطا لنقل الطلبة، مشيرا إلى أن الهدف منه هو تسهيل معرفة تحركات الحافلات التي يستعملها الطلبة من أجل توفير الوقت لهم حتى لا تكون هناك طوابير الانتظار.

أما بخصوص الاكتظاظ واستياء الطلبة من نقص الحافلات في بعض المدن الجامعية، فقد أوضح ذات المسؤول بأن الإشكال سببه العودة إلى نظام التعليم العادي مع بداية الموسم الجامعي، ما أدى -حسبه- إلى الاستعمال الكبير لحافلات النقل الجامعي وهو ما شكل اكتظاظا في بعض المدن الجامعية.

وأكد المتحدث أن مصالحه اتخذت إجراءات لحل المشكل من خلال وضع برنامج ومخططات النقل، بالإضافة إلى توفير 130 حافلة إضافية بداية من جانفي 2023 للتقليل من الضغط الموجود في بعض الخطوط.

وإلى ذلك، أفاد النذير خلف الله، مستشار وزير التعليم العالي المكلف بالرقمنة، في تصريح لـ”الشروق” بأن مشروع “ماي باص” هو عبارة عن تطبيق محمول خاص بالأسرة الجامعية، خاصة الطلبة، إذ يسمح لهم بالتعرف الآني على أماكن تواجد الحافلات والوقت المتبقي لوصول الحافلة لمحطات التوقف، وعدد الحافلات المتوفرة في كل خط .

وأضاف خلف الله أنّ معظم الطلبة لا يعرفون هل توجد حافلة في المساء أم لا؟ ومن أجل ذلك سيسمح التطبيق بأن يتحصل الطالب على المعلومة الصحيحة الآنية فيما يخص النقل الجامعي للطلبة “كما سيوفر التطبيق خدمة تتبع الحافلات وأماكن تواجدها والوقت المتبقي للوصول إلى مكان التوقف، ويمكن حتى برمجته على معرفة وقت وصول الحافلة من خلال تحديد مسافة معينة لتنبيه الطالب عبر هاتفه بقرب الوصول”.

وأكد مدير الرقمنة بأن وزير التعليم العالي يطمح من خلال التطبيق إلى تنظيم الخدمات الجامعية وخاصة شطرها الأول وهو النقل، مشيرا إلى أنه سيطلق عبر 10 خطوط تحتوي 25 حافلة بداية من الأحد المقبل، إذ سيتمكن الطلبة من تحميل التطبيق عبر متجر “غوغل بلاي”.

وكشف في السياق عن الشروع هذه الأيام في تركيب أجهزة التتبع في الحافلات التابعة لمديرية الخدمات الجزائر شرق، على أن تعمم العملية قبل نهاية السنة الجارية على كل الخطوط المتوفرة في العاصمة والتي تشكل 40 أو50 بالمئة من النقل الوطني وكثافة في عدد الطلبة.