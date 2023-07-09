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رياضة

دخول مجاني للأنصار في مباراة شبيبة القبائل ونجم مقرة

عمر سلامي
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دخول مجاني للأنصار في مباراة شبيبة القبائل ونجم مقرة
أرشيف
فريق شبيبة القبائل

أعلنت إدارة شبيبة القبائل أن الدخول سيكون مجانا إلى ملعب أول نوفمبر، بمناسبة لقاء “الكناري” ونجم مقرة، المرتقب أمسية الاثنين لحساب الجولة الـ29 من المحترف الأول.

وقالت إدارة الشبيبة على صفحتها الرسمية: ” نعلم أنصارنا الأوفياء أن الدخول لمباراة الفريق أمام نجم مقرة سيكون مجانا”.

وأضافت: “وسيكون الدخول مجاني بالنسبة لـ500 مناصر لفريق نجم مقرة”.

وتستقبل شبيبة القبائل، الضيف نجم مقرة أمسية الاثنين بداية من الساعة الخامسة والربع، لحساب الجولة الـ29 من الرابطة المحترفة الأولى.

وتحتل شبيبة القبائل المركز الـ12 برصيد 36 نقطة، في حين يتواجد نجم مقرة في المركز الـ11 برصيد 37 نقطة.

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