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الجزائر

دخول 43 منشأة صحية حيز الخدمة في الفاتح من نوفمبر

ف. ع
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دخول 43 منشأة صحية حيز الخدمة في الفاتح من نوفمبر

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، الخميس، عن دخول 43 مرفقا صحيا عموميا حيز الخدمة بمناسبة الفاتح نوفمبر المقبل.

وأوضح الوزير خلال اجتماعه بمديري الصحة للولايات ومديري المؤسسات العمومية للصحة بأنه سيتم وضع حيز الخدمة 43 هيكلا صحيا لصالح الساكنة عبر مختلف ربوع الوطن، تزامنا مع إحياء ذكرى الفاتح من نوفمبر.

وأكد الوزير أن هذه الهياكل الصحية الجديدة تتوفر على كل الشروط والإمكانيات المادية والبشرية من مستخدمين ومعدات طبية أساسية.

وفي هذا الصدد، شدد الوزير على ضرورة تنفيذ وتطبيق الإجراءات المعتمدة في ورقة الطريق المسطرة من طرف الوزارة والمتعلقة بمخطط عمل المريض بالاعتماد على المحاور السبعة مع احترام الآجال المحددة وإرساء ثقافة المتابعة والتقييم كمرجع في تجسيد المشاريع لتصحيح الأخطاء وتثمين الإيجابيات.

وأضاف سايحي أنه يجب تحديد رزنامة للتقييم خلال اجتماعات دورية بما يسمح بتقديم خدمات نوعية للمريض.

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