-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

دراجة الطريق.. “مدار برو تيم” الجزائري يتسلم جائزة أفضل فريق في إفريقيا

عمر سلامي
  • 65
  • 0
دراجة الطريق.. “مدار برو تيم” الجزائري يتسلم جائزة أفضل فريق في إفريقيا

تسلم فريق “مدار برو تيم” الجزائري جائزة أفضل نادي في أفريقيا لعام 2025.

وتم تسليم الجائزة خلال حفل نظم في الجزائر العاصمة تحت اشراف رئيس الاتحادية الوطنية للدراجات، خير الدين برباري ورئيس الكونفدرالية الإفريقية للدراجات، ياو الان كوامي.

وأكد برباري في تدخله أن فريق “مدار برو تيم” يمثل حلمًا تحول إلى حقيقة بعد سنتين من العمل الدؤوب، بعدما نجح الفريق في الاستحواذ على صدارة القارة الإفريقية.

وأضاف برباري أن الطموح لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيتوجه الفريق نحو العالمية، خاصة مع الدعم القوي من شركة مدار للمشروع.

وكشف برباري عن إطلاق ثاني نادي جزائري قاري، وهو مولودية الجزائر، بداية من الموسم الجديد.

مقالات ذات صلة
ماندي وحاج موسى وبوداوي يتوهجون في أوروبا

ماندي وحاج موسى وبوداوي يتوهجون في أوروبا

11 مباراة تفصل هالاند عن إنهاء أسطورة ميسي

11 مباراة تفصل هالاند عن إنهاء أسطورة ميسي

يهمّ المباراة الجوارية بين المولودية والبارادو

يهمّ المباراة الجوارية بين المولودية والبارادو

بلايلي يستأنف التدريبات بعد تعافيه من الإصابة

بلايلي يستأنف التدريبات بعد تعافيه من الإصابة

ملعب سيدي بلعباس بِمواصفات عالمية

ملعب سيدي بلعباس بِمواصفات عالمية

آخر مستجدّات المدافع آيت نوري

آخر مستجدّات المدافع آيت نوري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد