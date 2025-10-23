دراجة الطريق.. “مدار برو تيم” الجزائري يتسلم جائزة أفضل فريق في إفريقيا

تسلم فريق “مدار برو تيم” الجزائري جائزة أفضل نادي في أفريقيا لعام 2025.

وتم تسليم الجائزة خلال حفل نظم في الجزائر العاصمة تحت اشراف رئيس الاتحادية الوطنية للدراجات، خير الدين برباري ورئيس الكونفدرالية الإفريقية للدراجات، ياو الان كوامي.

وأكد برباري في تدخله أن فريق “مدار برو تيم” يمثل حلمًا تحول إلى حقيقة بعد سنتين من العمل الدؤوب، بعدما نجح الفريق في الاستحواذ على صدارة القارة الإفريقية.

وأضاف برباري أن الطموح لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيتوجه الفريق نحو العالمية، خاصة مع الدعم القوي من شركة مدار للمشروع.

وكشف برباري عن إطلاق ثاني نادي جزائري قاري، وهو مولودية الجزائر، بداية من الموسم الجديد.