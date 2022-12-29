دراجي: أمر تنظيم كأس إفريقيا 2025 حسم و”الشان” ليس لها علاقة بـ”الكان”

أكد الإعلامي الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، مرة أخرى أن أمر تنظيم كأس إفريقيا 2025، قد حسم، وأن النجاح في تنظيم “الشان” ليس له علاقة بـ”الكان”.

وأضاف دراجي في منتدى جريدة “الحوار”: “وفق تحليل مبني على معطيات، وحسب تواصلي مع أشخاص، فإن أمر تنظيم كأس إفريقيا 2025 حسم، ليس رسميا، لكن تم ترتيب كيف سيكون التنظيم”.

هذا الأمر كان يحدث من قبل، وأعضاء المكتب التنفيذي، لابد أن يكونوا على دراية باسم البلد المستضيف”.

من جهة أخرى، قال دراجي: “الشان ليس لها علاقة بالكان، حتى لو ننظم كأس إفريقيا للمحليين مثلما نظمت قطر كأس العالم، لأن الأمر سيكون مختلفا”.

وتابع دراجي: “الشان ليس لديها قيمة، والدليل أن نسخة الجزائر، ستكون الأخيرة، لأنها لم تحقق أهدافها”.

وكان دراجي قد نشر مؤخرا على حسابه الخاص، وقال: “قبل تقديم الملفات، وقبل عرضها و دراستها، والتصويت عليها في العاشر فيفري المقبل،، يبدو أن (الجماعة) قررت منح المغرب حق تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 ، ومنح نيجيريا وبنين بطولة 2027، ثم الجزائر في سنة 2029 .