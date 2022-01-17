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رياضة

دراجي: خسارة المنتخب الجزائري أفرحت بعض المعقدين

الشروق الرياضي
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دراجي: خسارة المنتخب الجزائري أفرحت بعض المعقدين

قال معلق قنوات بي آن سبورت الرياضية الجزائري حفيظ دراجي إن هزيمة المنتخب الوطني أمام غينيا الإستوائية سهرة الأحد سيسعد بعض المعقدين.

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” كتب حفيظ معلقا على أول تعثر لأشبال بلماضي بعد 35 مبارة بدون هزيمة  “منتخب الجزائر عظيم يسعد الجزائريين عندما يفوز، ويسعد بعض المعقدين عندما يخسر“.

وأضاف دراجي قائلا “ظاهرة وقفنا عندها في ردود الفعل بعد الخسارة من غينيا، و هنا لا أقصد الأحبة فعلا الذين يحترموننا ونحترمهم”.

وتابع “غدا يوم آخر سنسعد فيه مجددا لأننا نستحق ذلك ما دمنا متصالحين مع أنفسنا.

واختتم منشوره بتأكيد على أننا “سنبقى نفتخر بجزائريتنا ومنتخبنا في كل الأحوال ، ولا ننكسر أبدا”.

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