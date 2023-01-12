-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

دراجي: زيدان ينتصر على لوغريت في معركة لم يخضها

عمر سلامي
  • 463
  • 0
دراجي: زيدان ينتصر على لوغريت في معركة لم يخضها
أرشيف
حفيظ دراجي

علّق الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي، على التطورات الأخيرة، على مستوى الإتحاد الفرنسي، واستبعاد نويل لوغريت من رئاسته.

وكتب المعلق الرياضي حفيظ دراجي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “زيدان ينتصر في معركة لم يخضها أصلا، ويتسبب في استبعاد رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لوغريث”.

وأضاف دراجي: “استبعاد لوغريت جاء بسبب تصريحاته الاستفزازية التي وصفت بالعنصرية والمسيئة تجاه أسطورة الكرة العالمية، في انتظار نتائج التحقيق الذي باشرته وزارة الرياضة الفرنسية في شبهات فساد وتحرش طفت إلى السطح”.

مقالات ذات صلة
محطة جديدة في مشوار قديورة

محطة جديدة في مشوار قديورة

رئيسا “الفاف” والرابطة يُعزّيان في وفاة الإعلامي بركاوي

رئيسا “الفاف” والرابطة يُعزّيان في وفاة الإعلامي بركاوي

“البياسجي” يريد ميسي في باريس حتى التقاعد

“البياسجي” يريد ميسي في باريس حتى التقاعد

“منتخب الكونغو أول الواصلين.. والشان سيكون مبهرا”

“منتخب الكونغو أول الواصلين.. والشان سيكون مبهرا”

شان الجزائر.. كل التفاصيل عن البطولة الإفريقية

شان الجزائر.. كل التفاصيل عن البطولة الإفريقية

صامويل إيتو في مكتب سفير الجزائر بِالكاميرون

صامويل إيتو في مكتب سفير الجزائر بِالكاميرون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد