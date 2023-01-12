دراجي: زيدان ينتصر على لوغريت في معركة لم يخضها
علّق الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي، على التطورات الأخيرة، على مستوى الإتحاد الفرنسي، واستبعاد نويل لوغريت من رئاسته.
وكتب المعلق الرياضي حفيظ دراجي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “زيدان ينتصر في معركة لم يخضها أصلا، ويتسبب في استبعاد رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لوغريث”.
وأضاف دراجي: “استبعاد لوغريت جاء بسبب تصريحاته الاستفزازية التي وصفت بالعنصرية والمسيئة تجاه أسطورة الكرة العالمية، في انتظار نتائج التحقيق الذي باشرته وزارة الرياضة الفرنسية في شبهات فساد وتحرش طفت إلى السطح”.